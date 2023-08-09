В Нафтогазе сообщили, что для некоторых потребителей изменены правила подачи показателей счетчика

В конце июля компании Нафтогаз сообщили, что теперь жители нескольких областей будут подавать показатели счетчиков по-новому. Речь о жителях Днепропетровской, Винницкой и Сумской областей. Теперь потребители, проживающие в этих регионах, могут подавать показатели только через сервисы my.gas.ua. Мол, другие способы не будут корректными.

Назван полный перечень вариантов для подачи показателей

Теперь жители вышеперечисленных областей могут подавать показатели счетчика следующими способами.

Через личный кабинет my.gas.ua. Создать его совсем не сложно, и этот способ займет у вас несколько минут. Через чат GASUA в Viber, Telegram. Также подходит NaftogazGasSupply в Facebook Messenger. С помощью SMS-сообщения на номер 4647.

«Уважаемые клиенты АО „Днепропетровскгаз”, АО „Винницагаз” и АО „Сумыгаз”. Теперь передать показания счетчика и воспользоваться другими сервисами учета газа вы можете через ресурсы ДК “Нефтегаз Украины”, — сообщили в компании.

Чтобы задать уточняющие вопросы, люди могут звонить на номера поддержки:

066-300-2-888 (Vodafone).

098-300-2-888 (Kyivstar).

093-300-2-888 (Lifecell).

Будут ли изменяться тарифы на газ?

Также большинство компаний во главе с Нафтогазом поделились тарифами на август. Как видно из озвученных цифр, они не изменились. Украинцы и дальше будут платить за газ по 8 гривен (в случае с Нафтогазом). И от 7 до 10 гривен, если их обслуживают другие компании.

Всего в Украине около 90% пользователей перешли к Нафтогазу, один небольшой процент все еще пользуется услугами других поставщиков. Поэтому есть еще потребители, которые платят как меньше 8 гривен за куб, так и значительно больше. В частности, те, кого обслуживает компания СветлоГаз, платят за куб аж 9,99 гривны. Чтобы снизить этот ценник, достаточно просто перейти в Нафтогаз. Это можно сделать в любой момент.