У Нафтогазі повідомили, що для деяких споживачів змінено правила подачі показників лічильника

Наприкінці липня у компанії Нафтогаз повідомили, що відтепер мешканці кількох областей будуть подавати показники лічильників по-новому. Мова про мешканців Дніпропетровської, Вінницької та Сумської областей. Тепер споживачі, які проживають в цих регіонах можуть подавати показники лише через сервіси my.gas.ua. Мовляв інші способи не будуть коректними.

Названо повний перелік варіантів для подачі показників

Відтепер мешканці вищеперерахованих областей можуть подавати показники лічильника наступними способами.

Через особистий кабінет на my.gas.ua. Створити його зовсім не складно й цей спосіб займе у вас кілька хвилин. Через чати GASUA у Viber, Telegram. Також підходить NaftogazGasSupply у Facebook Messenger. За допомогою SMS-повідомлення на номер 4647.

«Шановні клієнти АТ „Дніпропетровськгаз”, АТ „Вінницягаз” та АТ „Сумигаз”. Тепер передати показання лічильника та скористатися іншими сервісами обліку газу ви можете через ресурси ДК “Нафтогаз України”, – повідомили у компанії.

Для того, щоб задати уточнюючі запитання, люди можуть телефонувати на номери підтримки:

066-300-2-888 (Vodafone).

098-300-2-888 (Kyivstar).

093-300-2-888 (Lifecell).

Чи будуть змінюватися тарифи на газ?

Також більшість компаній на чолі з Нафтогазом поділилися тарифами на серпень. Як видно з озвучених цифр вони не змінилися. Українці й надалі платитимуть за газ по 8 гривень (у випадку з Нафтогазом). Та від 7 до 10 гривень, якщо їх обслуговують інші компанії.

Загалом в Україні близько 90% користувачів перейшли до Нафтогазу, одна невеликий відсоток все ще користується послугами інших постачальників. Через це є ще споживачі, які платять як менше ніж 8 гривень за куб, так і значно більше. Зокрема, ті кого обслуговує компанія СвітлоГаз, платять за куб аж 9,99 гривні. Щоб зменшити цей цінник достатньо просто перейти до Нафтогазу. Це можна зробити у будь-який момент.