В Україні запустили вигідну іпотечну програму, яка спровокувала різке зниження цін на нерухомість

В Україні запрацювала іпотечна програма єОселя, яка дозволяє купувати житло за дуже вигідними відсотками. Є можливість виплачувати іпотеку навіть 20 років, однак за умови погашення боргу протягом перших трьох років відсоток буде набагато привабливішим. Дана програма в сумі з війною та зниженням попиту на житло суттєво змінила цінову політику на ринку нерухомості. Експерти вже зазначають, що ймовірно ціни поповзуть вниз, і найближче зниження спостерігатиметься приблизно на рівні 18% якщо не більше. Такими прогнозами поділився співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

Семенцов розповів, що найбільше вплине на вартість житла

Зі слів експерта станом на сьогодні є відразу кілька чинників, які стимулюватимуть здешевшання нерухомості як на первинному, так і на вторинному ринку. Серед головних тезисів з його інтерв’ю, наступне:

На первинному ринку вартість житл а знизиться, але не надто суттєво. Найближ ч им часом варто чекати, що це буде 1-2%. Цьому сприятимуть гарні інфляційні прогнози та зниження облікової ставки НБУ до 22%. Найбільші знижки пропонують девелопери своїм клієнтам, які готові купувати житло за повну його вартість. В таких випадках можна зекономити до 20%. Офіційні дисконти варіюються в межах 10%. Також на зниження вартості житла впливає й курс валют, який суттєво зменшився у порівнянні з ідентичним періодом минулого року. Щобільше, експерти прогнозують, що курс залишатиметься стабільним і гривня навіть може й надалі зміцнюватися за умови, що ситуація на фронті буде сприятливою для України. Ну і неабиякий вплив на ціноутворення має програма єОселя. Всього за місяць існування цієї програми вже було заключено десятки угод.

Тенденція до зниження цін на житло може посилитися восени та взимку. Поки що ніяких передумов до зупинення цього процесу, немає.