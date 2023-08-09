В Раду внесен законопроект, который должен изменить ход мобилизации: в ТЦК смогут вызвать без повестки

В Украине еще раз продолжили военное положение и общую мобилизацию. Более того, мобилизацию считают слишком слабой, не закрывающей реальные потребности военкоматов. Мол, из необходимого плана удается выполнять всего 20%. Остальных мужчин не удается найти по месту регистрации, или встретить их где-то в общественных местах. В связи с тем, что множество военнообязанных откровенно избегают встреч с представителями военкоматов нардепы время от времени предлагают, как это можно изменить. В частности, 8 августа был представлен законопроект № 9566, который должен существенно изменить ход мобилизации. Инициатором проекта стал депутат от партии “Слуга народа” Георгий Мазураш.

О чем идет речь в документе?

Мазураш предлагает изменить подход к мобилизации, и на законодательном уровне заставить мужчин появляться в военкомат независимо от того, вручали ли повестку или нет.

«Целью законопроекта является повышение мотивации к защите Отечества и оптимизация мобилизационной деятельности для достижения комплексного положительного результата по укреплению обороноспособности государства. Принятие законопроекта позволит повысить мотивацию граждан к защите Отечества, оптимизировать мобилизационную деятельность с целью привлечения в военные подразделения мотивированных патриотов, снятия ненужной излишней социальной напряженности, содействия поддержанию и укреплению отечественной экономики и, соответственно, и обороноспособности государства”, — отмечает автор законопроекта.

Мазурашу предлагает добавить в закон пункт, который будет обязывать всех военнообязанных в течение семи дней явиться в военкомат для уточнения данных.

Также он предлагает предоставить ТЦК больше полномочий, а именно вызвать военнообязанных в военкомат по телефону, электронной почте или другим средствам связи.

“Нужно разрешить сообщать личные данные, запрашивающие соответствующие Центры, через распространенные публично (размещенные на официальных сайтах, страницах в социальных сетях) контактные телефоны, адреса электронной почты“, — подытожил нардеп.