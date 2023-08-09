В Раду внесено законопроєкт, який має змінити хід мобілізації: в ТЦК зможуть викликати без повістки

В Україні вкотре продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію. Більше того, мобілізацію вважають надто слабкою, такою що не закриває реальні потреби військкоматів. Мовляв з необхідного плану вдається виконувати лише 20%. Решту чоловіків не вдається знайти за місцем реєстрації, або ж зустріти їх десь у громадських місцях. У зв’язку з тим, що безліч військовозобов’язаних відверто уникають зустрічі з представниками військкоматів нардепи час від часу пропонують, як це можна змінити. Зокрема, 8 серпня було подано законопроєкт № 9566, який мав би суттєво змінити хід мобілізації. Ініціатором проєкту став депутат від партії “Слуга народу” Георгій Мазурашу.

Про що йдеться в документі?

Мазурашу пропонує змінити підхід до мобілізації, та на законодавчому рівні змусити чоловіків з’являтися у військкомат незалежно від того, чи вручали їм повістку, чи ні.

«Метою законопроєкту є підвищення мотивації до захисту Вітчизни та оптимізація мобілізаційної діяльності для досягнення комплексного позитивного результату у справі зміцнення обороноздатності держави. Прийняття законопроєкту дозволить підвищити мотивацію громадян до захисту Вітчизни, оптимізувати мобілізаційну діяльність з метою залучення до військових підрозділів мотивованих патріотів, зняття непотрібної зайвої соціальної напруженості, сприяння підтримці та зміцненню вітчизняної економіки й, відповідно, і обороноздатності держави“, — зазначає автор законопроєкту.

Мазурашу пропонує додати до закону пункт, який зобов’язуватиме всіх військовозобов’язаних протягом семи днів з’явитися до військкомату для уточнення даних.

Також він пропонує надати ТЦК більше повноважень, а саме викликати військовозобов’язаних до військкомату телефоном, електронній пошті чи через інші засоби зв’язку.

“Потрібно дозволити повідомляти особисті дані, які запитують відповідні Центри, через поширені публічно (розміщені на офіційних сайтах, сторінках у соціальних мережах) контактні телефони, адреси електронної пошти”, – підсумував нардеп.