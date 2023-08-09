Озвучены сентябрьские тарифы на электроэнергию: сколько будут платить украинцы осенью?

Летом тариф на электроэнергию существенно вырос. В отличие от газа, на тарифы за свет мораторий не накладывали, поэтому его решили пересмотреть. В то же время людям заявили, что это не последнее повышение этого тарифа, ведь ситуация с энергетической инфраструктурой очень сложна из-за масштабных разрушений, вызванных обстрелами. Да и вообще, рыночная цена электроэнергии в разы выше той, которую платят конечные потребители. Однако на днях людей немного успокоили. Уже озвучены тарифы на сентябрь и это такая же сумма, как все платят сегодня, а именно 2,64 грн. за один кВт*ч.

Стоимость света в этом году не возрастет

Украинцам обещают, что стоимость электроэнергии не будет расти не только в этом году, но и до конца отопительного сезона. То есть возможно тарифы пересмотрят аж весной 2024 года. Хотя прогнозы пока очень сдержанные, ведь все зависит от того, какой будет зима, и будут ли продолжаться массированные обстрелы по энергосетям.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что предварительное повышение тарифов было вынужденной мерой и по-другому отрасль просто не справилась бы с теми затратами, которые существуют.

“Все расчеты показывали: мы не сможем максимально восстановить систему до следующей зимы. И, соответственно, провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию“, – пояснил он.

За свет можно платить вдвое меньше

В связи с повышением тарифов украинцам еще раз напоминают о возможности сэкономить до 50% на электроэнергии. Для этого необходимо установить двухзонный счетчик. Он стоит около 3000 гривен, но быстро окупается, особенно если домохозяйство потребляет большие объемы электроэнергии. Например, этот счетчик предусматривает так называемый “ночной тариф”. То есть с 23:00 до 07:00 платить за использованную электроэнергию можно со скидкой в 50%. Чтобы экономить в эти часы можно запускать стиралку, хлебопечку и т.д. Также данная скидка очень актуальна в отопительный сезон, когда круглосуточно работает котел.