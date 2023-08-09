Українців знову переманюють з Польщі: озвучено умови і зарплатню

Через війну українці роз’їхалися по всьому світу. Більшість країн приймають біженців та пропонують їм соціальну підтримку. Однак в плані працевлаштування та заробітків все трішки інакше. Умови в різних державах сильно різняться. Якщо в Польщі, Чехії чи, наприклад, Данії традиційно можна працевлаштуватися на якесь підприємство, то, наприклад, в Іспанії чи Італії з пошуком вільних вакансій набагато складніше. Є й країни де вимоги до пошуковців дуже високі, як от знання мови чи досвід. Однією з таких є й Норвегія, яка входить до рейтингу найбагатших країн світу. Раніше знайти там роботу було майже нереально. Зараз умови суттєво спрощені, і країна почала працевлаштовувати українців, ба більше, навіть без досвіду роботи.

Ким можна працювати?

Найбільшою перепоною для українців було знання мови та досвід роботи, однак зараз Норвегія спростила ці вимоги. Без обох вищезазначених пунктів можна працевлаштуватися електриком, механіком, працівником на виробництві, вантажником, водієм. Жінок здебільшого працевлаштовують прибиральницями, офіціантками, помічницями в портах, чи продавцями. Однак в останньому випадку потрібно володіти бодай англійською хоча б на тому рівні, щоб порозумітися з покупцями.

Заробляти на усіх цих вакансіях можна пристойну за українськими мірками суму. В середньому це 4700 євро в місяць. Однак і Норвегія країна не дешева, тож частку грошей доведеться витратити на житло і їжу. Для прикладу оренда квартири коштує приблизно 1600 євро в місяць.

Нюанси пошуку роботи в Норвегії

Українці, які вже проживають у Норвегії радять не квапитися їхати сюди не зваживши добре всі за та проти. І якщо їхати саме з метою заробити гроші, то вибирати лише великі міста, яких там дуже мало. Робота є, але порівняно з країнами де багато мегаполісів, в Норвегії її дуже мало. Щоб підвищити свої шанси на працевлаштування потрібно хоча б трохи розмовляти англійською. Також, як і всюди, перевагу нададуть тим кандидатам, які мають кращі знання і досвід в тій чи іншій спеціальності.