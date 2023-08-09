Озвучено вересневі тарифи на електроенергію: скільки платитимуть українці восени?

Влітку тариф на електроенергію суттєво зріс. На відміну від газу, на тарифи за світло мораторій не накладали, то ж його вирішили переглянути. Водночас людям заявили, що це не останнє підвищення цього тарифу, адже ситуація з енергетичною інфраструктурою дуже складна через масштабні руйнування спричинені обстрілами. Та й загалом, ринкова ціна електроенергії в рази вища від тої, яку платять кінцеві споживачі. Однак днями людей трохи заспокоїли. Вже озвучено тарифи на вересень і це така ж сума, яку всі платять сьогодні, а саме 2,64 грн. за один кВт*ч.

Вартість світла цього року не зросте

Українцям обіцяють, що вартість електроенергії не буде зростати не лише цього року, а й до кінця опалювального сезону. Тобто можливо тарифи переглянуть аж навесні 2024. Хоча, прогнози поки дуже стримані, адже все залежить від того якою буде зима, та чи продовжуватимуться масовані обстріли по енергомережах.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що попереднє підвищення тарифів було вимушеною мірою і по-іншому галузь просто не впоралася б з тими витратами, які наразі існують.

“Всі розрахунки показували: ми не зможемо максимально відновити систему до наступної зими. І, відповідно, провести наймасштабнішу ремонтну кампанію та підтримати генерацію“, – пояснив він.

З а світло можна платити вдвічі менше

У зв’язку з підвищенням тарифів українцям вкотре нагадують про можливість зекономити до 50% на електроенергії. Для цього потрібно встановити двозонний лічильник. Він коштує приблизно 3000 гривень, але швидко окуповується, особливо якщо домогосподарство споживає великі обсяги електроенергії. Для прикладу, цей лічильник передбачає так званий “нічний тариф”. Тобто з 23:00 до 07:00 платити за використану електроенергію можна зі знижкою у 50%. Щоб економити в ці години можна запускати пралку, хлібопічку тощо. Також дана знижка є дуже актуальною в опалювальний сезон, коли цілодобово працює котел.