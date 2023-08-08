ПриватБанк прийняв важливе рішення, яке стосується пластикових карток: до уваги всіх клієнтів

Днями ПриватБанк повідомив важливу інформацію для всіх, хто має їхні пластикові картки. З 1 серпня їх термін дії автоматично продовжено на два роки. Мова про ті картки, термін дії яких завершився. Тепер людям не треба йти у відділення, щоб перевипускати картку. Ба більше, навіть не потрібно телефонувати на гарячу лінію чи якимись іншими способами зв’язуватися з банком. Все продовжать автоматично та за замовчуванням.

Так вирішили вчинити через війну

Через активні бойові дії дуже багато українців поїхали закордон і там продовжують користуватися своїми українськими банківськими картками. Відповідно, якщо термін дії такої картки завершується, то особа немає змоги прийти у відділення. Також, не завжди є доступ до банку й у тих хто в Україні, але, наприклад, переїхав зі східних областей у західні та перебуває у якомусь віддаленому від міста населеному пункті. Словом, дана ініціатива придумана для того, щоб полегшити людям життя. Наразі термін дії карток продовжено на 2 роки.

“Ми продовжили термін дії пластикових карток ще на 24 місяці. Тож не обов’язково зараз перевипускати картки, якщо період використання закінчився. Вони працюватимуть ще 2 роки понад той термін, який зазначений на карті“, – попередили клієнтів.

“Протермінованими” картками можна користуватися як раніше, за виключенням інтернет-оплат. Для цих цілей варто оформити джигитал-картку, яку легко отримати у мобільному банку шляхом кількох кліків. Пластиком можна буде розраховуватись в магазині, знімати готівку, отримувати на картку перекази, та переказувати з неї кошти. Виконувати всі операції, які доступні у мобільному банкінгу.

Ті в кого є бажання та можливість з’явитися у відділення і перевипустити картку запросто можуть це зробити й продовжувати використовувати її вже на повну, включно з покупками в Інтернеті.