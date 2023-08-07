Осталась неделя: завершается подача заявок на новую помощь для ВПЛ в размере более 100 000 гривен

По состоянию на сегодняшний день количество официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц на территории Украины составляет почти 5 миллионов. Речь именно о тех украинцах, которые переселенцы и остались жить в Украине, в более отдаленных от фронта областях. Все они имеют ежемесячно денежную помощь от государства в размере 3000 гривен на ребенка и человека с инвалидностью и в размере 2000 гривен на взрослого. Кроме этих средств время от времени появляется информация и о возможности оформить дополнительную помощь от международных и отечественных благотворительных организаций. Преимущественно это стандартные суммы из расчета по 2200 на человека в месяц, однако иногда могут быть прецеденты. К примеру, сейчас завершается прием заявок на помощь в размере 2700 евро на семью.

Кто может получить такую выплату?

Данную выплату анонсировала организация Help-Hilfe zur Selbsthilfe и она нацелена на поддержку предпринимателей и микробизнеса. Пока речь идет только о предпринимателях, проживающих или переехавших в Киевскую, Житомирскую, Черниговскую области и город Киев. Всего будет выделено 325 грантов по 2700 евро. Логично, что желающих будет значительно больше, так что среди них будут проводить дополнительный отбор. Предпочтение будут отдавать предпринимателям, которые являются женщинами и ведут хозяйство самостоятельно из-за того, что их муж служит, ранен, в плену или умер в результате боевых действий. Также больше шансов на грант у домохозяйств, где воспитываются несовершеннолетние дети, проживают лица пенсионного возраста и люди с инвалидностью.

В первую очередь организация хочет поддержать малый крафтовый бизнес, например столярство, пчеловодство и т.д. А также сервисные направления, например клининг, персональные тренировки, ландшафтный дизайн и т.д.

Деньги можно потратить на закупку необходимого оборудования и материалов. Подавать заявки можно до 15 августа, заполнив эту форму.