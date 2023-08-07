Залишився тиждень: завершується подача заявок на нову допомогу для ВПО у розмірі в понад 100 000 гривень

Станом на сьогодні кількість офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб на території України становить майже 5 мільйонів. Мова саме про тих українців, які є переселенцями та залишилися жити в Україні, в більш віддалених від фронту областях. Всі вони мають щомісяця грошову допомогу від держави в розмірі 3000 гривень на дитину та особу з інвалідністю, та в розмірі 2000 гривень на дорослого. Окрім цих коштів, час від часу з’являється інформація й про можливість оформити додаткову допомогу від міжнародних та вітчизняних благодійних організацій. Переважно це стандартні суми з розрахунку по 2200 на особу в місяць, однак інколи можуть бути прецеденти. Наприклад, зараз завершується прийом заявок на допомогу у розмірі 2700 євро на сім’ю.

Хто може отримати таку виплату?

Дану виплату анонсувала організація Help — Hilfe zur Selbsthilfe і вона націлена на підтримку підприємців та мікробізнесу. Наразі мова лише про підприємців, які проживають або переїхали у Київську, Житомирську, Чернігівську області та місто Київ. Всього буде виділено 325 грантів по 2700 євро. Логічно, що бажаючих буде значно більше, тож серед них будуть проводити додатковий відбір. Перевагу надаватимуть підприємцям, які є жінками та наразі ведуть господарство самостійно через те, що їх чоловік служить, поранений, в полоні чи помер внаслідок бойових дій. Також більше шансів на грант мають домогосподарства, де виховуються неповнолітні діти, проживають особи пенсійного віку та люди з інвалідністю.

В першу чергу організація хоче підтримати малий крафтовий бізнес, наприклад, столярство, бджільництво тощо. А також сервісні напрямки, наприклад, клінінг, персональні тренування, ландшафтний дизайн тощо.

Гроші можна витратити на закупівлю необхідного обладнання та матеріалів. Подавати заявки можна до 15 серпня заповнивши цю форму.