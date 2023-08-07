Специалисты по кибербезопасности объяснили, как понять, что ваш номер телефона украдут в течение суток

В Украине есть возможность удаленного перевыпуска сим-карты. То есть если вы потеряли телефон, или у вас его украли, вы можете получить новую sim карточку с тем же номером телефона, что и раньше. Такая услуга доступна практически всем абонентам, независимо от мобильного оператора. Однако иногда, это казалось бы дополнительное удобство, играет против самих людей. Ведь о подобном давно просекли мошенники и охотно присваивают чужие номера телефонов, которые не редко являются финансовыми, а значит, к ним прикреплены все учетные записи, почта, и, конечно же, мобильный банкинг.

Как понять, что номер желают украсть?

Есть несколько ситуаций, которые должны настораживать и заставить быть более осмотрительными. Мошенники действуют очень осторожно и продуманно, так чтобы никому и в голову не пришло заподозрить что-то плохое. Будьте осторожны, если к вам начали звонить с разных номеров телефонов. Лучше не перезванивайте им. Также тревожным сигналом должно стать пополнение вашего телефонного номера даже на несколько гривен, если вы это пополнение не осуществляли.

Дело в том, что для удаленного перевыпуска карты нужно назвать несколько номеров телефона, на которые вы последний раз звонили. Именно поэтому мошенники и звонят вам из разных номеров надеясь, что вы на них перезвоните и эта информация у них будет. Также, нужно сказать, когда и на какую сумму вы последний раз пополняли номер.

“Если вы заметили подозрительные признаки, немедленно сообщите об этом оператору мобильной связи… Удаленную замену SIM-карту злоумышленники применяют для получения доступа к финансовым телефонным номерам и последующего присвоения денег с ваших банковских счетов“, — отмечают в Киберполиции.

Также, чтобы обезопасить себя, нужно запретить удаленное восстановление сим-карты. Для этого необходимо обратиться к оператору. Также можно перейти на контрактное обслуживание, а еще загрузить официальное приложение мобильного оператора и регулярно проверять истории платежей и любую активность номера.