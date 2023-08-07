В Украине началась проверка пенсионеров: тысячи человек потеряют свои выплаты

В Украине уже давно анонсируется масштабная верификация пенсионеров. И вот, она все-таки стартовала. Цель – выявить лиц, получающих пенсионные выплаты незаконно. Мол, на социальные выплаты идет львиная доля бюджета и особенно в период войны государство не может себе позволить финансирование миллионов гривен на выплату пенсий тем людям, которые оформили ее нечестным путем.

“Когда Пенсионный фонд Украины или Министерство социальной защиты или Министерство финансов получают информацию о сомнительности выплаты, проводится верификация. На самом деле социальные выплаты – это самая большая статья бюджета. В последние годы у нас возникают определенные вопросы. Поэтому правительство решило провести верификацию“, – отметил заместитель председателя Комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

В ПФУ заявили, что верификация будет проходить постепенно и на первом этапе будут проверены около 1-2% человек. Дальше – больше.

Кто потеряет пенсию?

Выплату могут потерять лица, относящиеся к трем следующим категориям:

При оформлении пенсии были допущены ошибки в имени, фамилии или других личных данных. Речь как о сознательных опечатках, так и случайных по невнимательности. Если пенсионер более 6 месяцев не забирает выплату на почте, или не снимает ее с банковской карты. В данном случае выплату замораживают и выясняют, что произошло. Жив ли человек, не уехал ли он на ПМЖ в другую страну. Если с пенсионером все хорошо, но он или она находится за границей, то по приезду выплату можно будет восстановить и забрать средства за все месяцы. Если же вы находитесь в Украине, но не снимаете средства с карты с целью накапливать их, то эксперты советуют хотя бы раз в месяц делать маленькую покупку или пополнять с карты мобильный телефон, чтобы выплаты не заморозили. Если лицо переезжает на ПМЖ в другую страну. В 99% случаев пенсию выплачивать прекращают.

Также, социальные выплаты, а именно пенсию по инвалидности, могут прекратить начислять, если окажется, что лицо подделало документы о болезни. Таких прецедентов в Украине тоже немало.

“Это те случаи, которые позволяют проверять. Но это не значит, что кто-то хочет отменить или забрать пенсию. Оснований переживать нет. Проверять будут тех, к кому возникают вопросы. Это будет небольшое количество пенсионеров, о которых есть оговорки или информация о возможных нарушениях“, – рассказал чиновник.