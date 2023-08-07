В Україні розпочалася перевірка пенсіонерів: тисячі осіб втратять свої виплати

В Україні вже давно анонсують масштабну верифікацію пенсіонерів. І ось, вона таки стартувала. Мета — виявити осіб, які отримують пенсійні виплати незаконно. Мовляв, наразі на соціальні виплати йде левова частка бюджету й особливо в період війни держава не може собі дозволити фінансування мільйонів гривень на виплату пенсій тим людям, які оформили її нечесним шляхом.

“Коли Пенсійний фонд України чи Міністерство соціального захисту, чи Міністерство фінансів отримують інформацію про сумнівність виплати, проводиться верифікація. Насправді соціальні виплати – це найбільша стаття бюджету. Останніми роками у нас виникають певні питання. Тому уряд вирішив провести верифікацію“, – відзначив заступник голови Комітету із соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

У ПФУ заявили, що верифікація проходитиме поступово і на першому етапі буде перевірено близько 1-2% осіб. Далі — більше.

Хто втратить пенсію?

Виплату можуть втратити особи, які належать до трьох наступних категорій:

При оформленні пенсії було допущено помилки в імені, прізвищі чи інших особистих даних особи. Мова як про свідомі помилки, так і випадкові через неуважність. Якщо пенсіонер понад 6 місяців не забирає виплату на пошті, або ж не знімає її з банківської картки. В такому випадку виплату заморожують та з’ясовують, що трапилося. Чи жива людина, чи не виїхала вона на ПМЖ в іншу країну. Якщо з пенсіонером все гаразд, але він чи вона перебуває закордоном, то по приїзду виплату можна буде відновити, та забрати кошти за всі місяці. Якщо ж ви перебуваєте в Україні, але не знімаєте кошти з картки з метою накопичувати їх, то експерти радять бодай раз в місяць робити маленьку покупку, чи поповнювати з картки мобільний телефон, щоб виплати не заморозили. Якщо особа переїжджає на ПМЖ в іншу країну. У 99% випадків пенсію виплачувати припиняють.

Також, соціальні виплати, а саме пенсію по інвалідності можуть припинити нараховувати, якщо виявиться, що особа підробила документи про хворобу. Таких прецедентів в Україні теж немало.

“Це ті випадки, які дозволяють перевіряти. Але це не означає, що хтось хоче скасувати або забрати пенсію. Підстав переживати немає. Перевірятимуть тих, до кого виникають питання. Це буде невелика кількість пенсіонерів, щодо яких є застереження або інформація про можливі порушення”, – розповів чиновник.