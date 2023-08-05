Свет будут снова выключать: известно, в каких областях это будет очень редко

Пропускная способность энергосетей сейчас ограничена из-за многочисленных ракетных атак российских оккупантов, а при перегрузке старое оборудование не выдерживает и выходит из строя.

Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” в лице ее руководителя Владимира Кудрицкого неоднократно успокаивала украинцев тем фактом, что в случае острой необходимости Украина сможет импортировать электроэнергию, и иногда это делает, из соседних стран Европейского союза, таких как Румыния и Словакия. В то же время энергетический эксперт Юрий Корольчук скептически относится к такой возможности и указывает на слабые стороны таких поставок.

По его словам пропускная способность сетей сейчас составляет лишь 60% В слабых местахбывают отключения, тогда система сыплется как домино. После ее срочно подключают заново -— и старое оборудование не выдерживает, на 220 В оно перегорает и снова выключается.

Таким образом поставки электроэнергии из Европы возможны только для приграничных регионов. Больше всего электричеством обеспечены Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Это Бурштынский энергоостров и приближенные к нему регионы. Частично удалось развернуть поставки от острова на восток. До этого импортом обеспечивают тех, кто рядом с ними.

Другие регионы на западе Украины, такие как Львовская, Волынская и Ровенская потребляют немного. В то же время сейчас под контролем Украины находятся 9 энергоблоков атомных электростанций – на Ровенской АЭС (4 из них 2 с половинной мощностью, Хмельницкая АЭС (2) и Южноукраинская (3) в Николаевской области. Именно последняя АЭС приносит львиную долю генерации в энегосистему Украины. Таким образом сложнее всего обеспечивать электричеством северо-восточные и центральные области Украины. Поэтому если оккупанты продолжат атаковать энергетическую инфраструктуру, то именно жители восточных и центральных регионов пострадают больше всего. Также не стоит забывать о прифронтовых регионах, где оккупанты умышленно повреждают трнсформаторы и электроопоры

Поэтому уже сейчас стоит позаботиться о генераторах, павербанках и прочих атрибутах, без которых не обойтись при блэкаутах.