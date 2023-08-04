Год за два: названы вакансии, где украинцы могут получать двойной стаж

В Украине чем дальше, тем сложнее заработать себе на пенсию. В этом году минимальный стаж уже 30 лет, и эта цифра будет увеличиваться до 2028 года включительно. По предварительным подсчетам, уже в этом году на пенсию не сможет выйти примерно 20% из тех украинцев, которые планировали это сделать. Им не хватит до нужного стажа одного года. Со временем эта статистика будет только ухудшаться и в результате большинство пенсионеров просто вынуждены будут работать до 65 лет. В то же время есть ряд профессий, где год считается за два. Работая здесь, специалисты имеют право выходить на пенсию по выслуге лет и иметь двойной стаж.

Речь сразу о пяти категориях лиц

К этим категориям относятся лица, работающие государственными служащими, ученые, работники органов местного самоуправления и государственных учреждений, а также медики.

Что касается медиков, то неважно какую должность занимал человек. Важно то, в каком отделении специалист проработал. Право на двойной стаж имеют работники следующих отделений:

Противочумных отделений медицинских учреждений. Отделений, где лечатся люди с аутоиммунным дефицитом и СПИДом. В разного типа инфекционных отделениях. В отделениях реанимации и патологии. В заведениях, где оказывают психиатрическую помощь.

При этом не имеет значения, речь о враче, медсестре или санитарке. У всех в этом вопросе права одинаковы.

Пенсию люди могут получить только в том случае, если они уволились с этой работы и имеют необходимый минимальный стаж. Если же лицо продолжает работать, то пенсия временно не выплачивается, пока специалист окончательно не уйдет на заслуженный отдых.

Что касается минимального стажа, который нужно иметь в таких учреждениях, то это не менее 26 лет и 6 месяцев. Такая цифра была актуальна на 11 октября 2017 года.