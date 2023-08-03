Такого еще не было: эксперты отмечают кардинальные изменения на рынке труда

Война оказывает большое влияние на все отрасли и рынок труда, в том числе. Если в первый год войны и даже до недавнего времени, чувствовалась нехватка вакансий, то сейчас все наоборот. Эксперты отмечают, что количество вакансий растет, как и заработная плата, которую предлагают работодатели. Среди поисковиков наблюдается настоящий дефицит. В первую очередь большая нехватка есть на рабочих специальностях, куда преимущественно ищут мужчин. Также незаурядные дефициты кадров наблюдают работодатели, которые сосредоточены на поиске молодых специалистов.

Почему так?

Причин несколько – большое число мужчин, которые служат в ВСУ, и большое количество молодежи, выбравшей для себя жизнь заграницей. Возможно, впоследствии, когда война закончится, молодежь будет возвращаться, однако сейчас эта тенденция не слишком положительная. Что касается обычных рабочих специальностей, то тут и вовсе беда.

“У нас большие проблемы со рабочими специалистами. Не комплектуются целые цеха, не выпускается продукция. На втором месте – профессиональные специалисты, имеющие 5-6 лет опыта в разных сферах: это и маркетинг, и финансы. Спрос на таких специалистов высок, и Их тоже трудно найти“, – рассказывает Наталья Слинько, операционный директор компании GRC.

Эксперт отмечает, что и после войны ситуация не изменится кардинально, хотя работодатели очень на это надеются.

“Я общалась и с ветеранскими организациями. Надеяться, что мужчины после войны вернутся на свои рабочие места, не стоит. Большинство не вернется. Будет структурная безработица“, – говорит Слинько.

Подтверждают слова эксперта и кадровые порталы

В частности, аналитики Work.Ua отмечают, что количество вакансий увеличивается ежемесячно на 4%, что очень много по сравнению с первыми месяцами войны. Больше всего нуждаются в работниках в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове и этих областях. Есть и много вакансий, где не нужен опыт работы, а зарплата превышает 30 000 гривен. Среди таких водители такси, риелторы, работники кредитных учреждений и т.д.