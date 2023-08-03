Такого ще не було: експерти відмічають кардинальні зміни на ринку праці

Війна має неабиякий вплив на всі галузі і ринок праці в тому числі. Якщо в перший рік війни та й навіть донедавна, відчувався брак вакансій, то зараз все навпаки. Експерти відмічають, що кількість вільних вакансій зростає, як і заробітна плата, яку пропонують роботодавці. Натомість серед пошуковців спостерігається справжній дефіцит. В першу чергу великий брак є на робочих спеціальностях, куди переважно шукають чоловіків. Також, неабиякі дефіцити кадрів спостерігають роботодавці, що зосереджені на пошуку молодих спеціалістів.

Чому так?



Причин декілька — велике число чоловіків, які служать в ЗСУ, та велика кількість молоді, яка вибрала для себе життя закордоном. Можливо згодом, коли війна закінчиться молодь повертатиметься, однак зараз ця тенденція не надто позитивна. Щодо звичайних робочих спеціальностей, то ту і зовсім біда.

“У нас великі проблеми з робітниками фахівцями. Не комплектуються цілі цехи, не випускається продукція. На другому місці – професійні фахівці, які мають 5-6 років досвіду в різних сферах: це і маркетинг, і фінанси. Попит на таких фахівців високий, і їх теж важко знайти“, – розповідає Наталія Слинько, операційний директор компанії GRC.

Експертка зазначає, що й після війни ситуація не зміниться кардинально, хоча роботодавці дуже на це сподіваються.

“Я спілкувалася і з ветеранськими організаціями. Сподіватися, що чоловіки після війни повернуться на свої робочі місця, не варто. Більшість не повернеться. Буде структурне безробіття”, – каже Слинько.

Підтверджують слова експерта й кадрові портали

Зокрема, аналітики Work.Ua відмічають, що кількість вакансій збільшується щомісяця на 4%, що дуже багато порівняно з першими місяцями війни. Найбільше потребують працівників у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові та цих областях. Є й багато вакансій де не потрібен досвід роботи, а зарплата перевищує 30 000 гривень. Серед таких — водії таксі, рієлтори, працівники кредитних установ тощо.