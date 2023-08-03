Функционал “Дії” урезали для мужчин призывного возраста

После полномасштабного вторжения в приложении “Дия” было заблокировано множество услуг. С течением времени их начали разблокировать и даже совершенствовать и добавлять новые опции. Вот и сейчас появилась отличная новость. Теперь через “Дию” снова можно изменить собственное место жительства. Следует подать заявку через приложение и в реестре информация обновляется автоматически. В настоящее время услуга доступна для женщин, детей и мужчин, которые не подлежат мобилизации или освобождены от нее.

Об обновлении сообщил Михаил Федоров

Об этом обновлении рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он рассказал о ключевых моментах, касающихся данной услуги:

Чтобы изменить местожительство ребенка, нужно, чтобы заявку подавал кто-то из родителей, это должно быть совершеннолетнее лицо, и при этом должно быть разрешение от другого родителя. Минцифры совместно с Министерством обороны работают над тем, чтобы услуга стала доступной и для мужчин, которые являются военнообязанными. В Минюсте добавили, что благодаря этой услуге, при регистрации в собственном жилье место жительства автоматически будет меняться.

Чтобы воспользоваться услугой и изменить свое место жительства, нужно сделать следующие действия:

выбрать “Услуги” – “Смена места жительства”;

указать, чье место жительства меняется (свое или ребенка);

проверить информацию о текущем месте жительства;

выбрать новый адрес и указать контактные данные;

уплатить административный сбор.

После этого заявка будет прорабатываться. Результат обработки будет отправлен в приложении. Чтобы задекларировать свое местожительство в доме другого лица, нужно, что все владельцы этого жилья дали на это согласие. Также недвижимость не должна быть в ипотеке, а право собственности на нее должно быть внесено в реестр с 2013 года.

Также в Дии можно сгенерировать и получить справку о месте регистрации.