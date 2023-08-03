Функціонал “Дії” урізали для чоловіків призовного віку

Після повномасштабного вторгнення у додатку “Дія” було заблоковано багато послуг. З часом їх почали розблоковувати і навіть вдосконалювати та додавати нові опції. Ось і зараз з’явилася чудова новина. Тепер через “Дію” знову можна змінити власне місце проживання. Слід лише подати заявку через додаток і в реєстрі інформація оновлюється автоматично. Наразі послуга доступна для жінок, дітей та чоловіків, які не підлягають мобілізації, чи звільнені від неї.

Про оновлення повідомив Михайло Федоров

Про дане оновлення розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він розповів про ключові моменти, які стосуються даної послуги:

Щоб змінити місцепроживання дитини потрібно щоб заявку подавав хтось з батьків, це має бути повнолітня особа, і при цьому має бути дозвіл від іншого з батьків. Наразі Мінцифри спільно з Міністерством оборони працюють над тим, щоб послуга стала доступною й для чоловіків, які є військовозобов’язаними. В Мінюсті додали, що завдяки цій послузі, при реєстрації у власному житлі місце проживання автоматично буде змінюватися.

Щоб скористуватися послугою та змінити власне місце проживання, потрібно зробити наступні дії:

вибрати “Послуги” – “Зміна місця проживання”;

в казати, чиє місце проживання змінюється (своє або дитин и );

перевірити інформацію про поточне місце проживання;

вибрати нову адресу та вказати контактні дані;

сплатити адміністративний збір.

Після цього заявка буде опрацьовуватися. Результат опрацювання буде надіслано у додатку. Щоб задекларувати своє місце проживання у помешканні іншої особи, потрібно що всі власники цього житла дали на це згоду. Також, нерухомість немає бути в іпотеці, а право власності на неї має бути внесене у реєстр з 2013 року.

Також в “Дії” можна згенерувати та отримати довідку про місце реєстрації.