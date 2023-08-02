Август будет богат на магнитные бури: эксперты назвали самые опасные дни

Каждый месяц вокруг Земли происходят мощные возмущения геомагнитного поля. Это явление достаточно распространено и называется магнитной бурей. Его еще провоцируют вспышки на Солнце. Происходит это каждый месяц, иногда реже иногда очень часто. Классифицируются магнитные бури по девятибалльной шкале, однако обычно их максимальная мощность составляет 5 баллов и это очень много. Девятибалльной магнитной бури еще не удавалось зафиксировать, да и вероятно она спровоцировала бы выход из строя большинства приборов. И даже пятибалльной хватает, чтобы люди чувствовали себя откровенно плохо. Так когда в течение августа ждать геомагнитных колебаний? Эксперты уже подготовили детальное расписание.

В течение месяца будет минимум четыре магнитные бури

Согласно данным Центра предсказаний космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США в августе человечество ожидает минимум 2 бури небольшой мощности, и минимум две очень мощные.

Итак, августовское расписание выглядит следующим образом:

Со 2 по 4 августа будет наблюдаться буря мощностью 2-3 балла. 14 августа будет происходить не слишком сильная магнитная буря мощностью в 2 балла. Ее можно даже не ощутить. 15 августа геомагнитный фон усилится на 1 балл, то есть это будет магнитная буря, которая может спровоцировать как минимум головную боль. С 29 по 30 августа произойдет мощнейшая в этом месяце магнитная буря мощностью в 5 баллов. Вот ее и нужно серьезно остерегаться, и максимально в эти дни себя беречь.

Медики отмечают, что нет лекарств или процедур, которые могли бы помочь избежать геомагнитного воздействия на организм. Любое лечение может быть только симптоматическим. Чтобы минимизировать плохое состояние, нужно меньше нервничать, не нагружать организм физически, не пытаться в эти дни решить много стрессовых задач.

Среди опасных симптомов, которые может провоцировать магнитная буря – тахикардия, проблемы с сердцем и сосудами, повышение артериального давления, мигрень и т.д.