Серпень видасться багатим на магнітні бурі: експерти назвали найнебезпечніші дні

Щомісяця навколо Землі відбуваються потужні збурення геомагнітного поля. Це явище доволі поширене та називається магнітною бурею. Його ще провокують спалахи на Сонці. Відбувається це щомісяця, інколи рідше інколи дуже часто. Класифікуються магнітні бурі за дев’ятибальною шкалою, однак зазвичай максимальна їх потужність становить 5 балів і це дуже багато. Дев’ятибальної магнітної бурі ще не вдавалося зафіксувати, та і ймовірно вона б спровокувала вихід з ладу більшості приладів. Та навіть п’ятибальної вистачає, щоб люди відчували себе відверто погано. То коли протягом серпня чекати на геомагнітні коливання? Експерти вже підготували детальний розклад.

Протягом місяця буде мінімум чотири магнітні бурі

Згідно з даними Центру передбачень космічної погоди Національної агенції океанографічних і атмосферних досліджень США в серпні на людство чекає мінімум 2 бурі невеликої потужності, та мінімум дві дуже потужні. Отож, серпневий розклад виглядає наступним чином:

З 2 по 4 серпня спостерігатиметься буря потужністю 2-3 бали. 14 серпня відбуватиметься не надто сильна магнітна буря потужністю у 2 бали. Її можна навіть не відчути. 15 серпня геомагнітний фон посилиться на 1 бал, тобто це вже буде магнітна буря, яка може спровокувати як мінімум головний біль. З 29 по 30 серпня відбудеться найпотужніша у цьому місяці магнітна буря потужністю у 5 балів. Ось її й потрібно серйозно остерігатися, та максимально в ці дні себе берегти.

Медики зазначають, що немає ліків чи процедур, які могли б допомогти уникнути геомагнітного впливу на організм. Будь-яке лікування може бути лише симптоматичним. Щоб мінімізувати поганий стан потрібно менше нервувати, не навантажувати організм фізично, не намагатись в ці дні вирішити багато стресових завдань.

Серед найнебезпечніших симптомів, які може провокувати магнітна буря — тахікардія, проблеми з серцем та судинами, підвищення артеріального тиску, мігрень тощо.