Стало известно, кто в августе будет платить за газ больше на 2 гривны за куб, чем остальные потребители

В Украине действует мораторий, согласно которому цены на газ не будут увеличиваться до конца военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Этот мораторий еще в первые месяцы войны подписал Президент и, несмотря на недовольство некоторых нардепов, он продолжает неуклонно действовать. В то же время, тогда как 98% украинцев являются клиентами Нафтогаза и платят за газ фиксированно 8 гривен за куб, некоторые потребители платят 9 и даже 10 гривен. Почему так и можно ли это изменить?

Больше платят те, кто не перешел в Нафтогаз

Кроме Нафтогаза, в Украине работают еще некоторые поставщики газа. Их мало, но все же они обслуживают несколько процентов потребителей в некоторых регионах Украины. В августе свои тарифы выставили на осмотр 12 поставщиков. Следует отметить, что цены по сравнению с июльскими не изменились. Вот, как выглядит финальная картина:

“Эру Людям” – 7,7 грн, “Энерджи трейд групп” – 7,79 грн, “Нафтогаз Украины” – 7,96 грн, “Тернопольоблгаз сбыт” – 7,96 грн, “Прикарпат Энерго Труйд” – 7,98 грн, “Полтавагаз Сбыт” – 7,99 грн, “Окко контракт” – 7,99 грн, “Львовэнергосбыт” – 8,2 грн, YASNO – 8,46 грн, “Аскания энергии” – 9,95, “СветГаз” – 9,99.

Чтобы платить меньше, потребители могут перейти к Нафтогазу, который является монополистом на украинском рынке.

Субсидию продолжают выдавать

Украинцы и дальше продолжают подавать заявки на получение субсидий. Согласно официальным данным, в июне, то есть после роста тарифов на электроэнергию, количество потенциальных получателей субсидии выросло до миллиона. В Правительстве говорят, что были готовы к подобному, поэтому средства в бюджет заложены. Также в скором времени процедура оформления субсидии будет существенно упрощена. Заявки можно будет подавать через Дию.