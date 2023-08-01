Операторы предупреждают о новых правилах пополнения мобильного счета: изменения стартуют 1 августа

Напоминаем, что с 1 августа начинают действовать новые правила НБУ, касающиеся различных сделок с наличными. Например, если до этого пополнять карточку через терминал на сумму до 5000 гривен можно было без авторизации, то теперь она необходима. Авторизация нужна абсолютно для всех наличных сделок и пополнения мобильного счета, в том числе. То есть если вы всегда пополняете счет через терминалы внося при этом наличные деньги, то теперь это нужно будет делать немного по другому.

“Обновленный порядок предусматривает обязательную идентификацию плательщика при пополнении мобильного счета“, — сообщается на сайте Vodafone Украина

Как будет происходить авторизация?

В случае пополнения мобильного счета авторизация будет происходить двумя способами. Либо это будет одноразовый код, который будет приходить на номер плательщика в виде смс, либо будет звонить по телефону робот и сообщать эти цифры.

В частности, в компании Киевстар уже поделились подробной пошаговой инструкцией:

Перед тем, как вносить в терминал средства, нужно ввести свой номер телефона, ведь именно на него будет приходить пароль. Далее вводите цифры пароля. Затем следует внести требуемую сумму в терминал.

Если же вы пополняете чужой счет, то нужно ввести необходимый номер телефона, и далее ввести тот мобильный, на который придет пароль. Это может быть как ваш номер, так и номер получателя при условии, что он продиктует пароль.

“Обратите внимание, что указанные выше инструкции актуальны только при пополнении в терминалах фирменных магазинов “Киевстара”, для других терминалов процесс может отличаться – необходимо действовать по указаниям на экране“, – добавили в пресс-службе.

Подобные нововведения действуют только при работе с наличными деньгами. Если вы используете терминал, но оплачиваете услуги картой, то авторизация будет происходить автоматически. Также не нужно проходить никаких идентификаций при пополнении счета через мобильные банкинги или приложения операторов.