Проводити грошові перекази, як раніше вже не можна: з 1 серпня запрацювали нові правила

Буквально кілька тижнів тому стало відомо, що кардинально змінюються правила переказу коштів де залучена готівка. Мають на увазі поповнення своїх та чужих карток через термінали, поповнення мобільного рахунку через термінал і внесення при цьому готівкових коштів. Якщо раніше спокійно можна було поповнювати будь-які рахунки та картки на суму до 5000 гривень без авторизації, то зараз вона необхідна. Ба більше, термінал вимагатиме авторизацію навіть при поповненні мобільного рахунку лише на 10-20 гривень.

Яких платежів стосується авторизація?

Авторизуватись потрібно буде абсолютно при всіх платежах, які пов’язані з готівкою. Окрім поповнення карток та мобільного телефону, це ще й :

Сплата за комунальні послуги: телефонія, інтернет, охорона, газ, електроенергія, світло, вода тощо. Оплата залізничних або автобусних квитків. Оплата проїзних квитків для користування громадським транспортом. Оплата маршрутних перевезень. Поповнення проїзних квитків. Оплата штрафів через термінали, адміністративних та інших зборів.

Щоб, провести платіж, потрібно попередньо ввести свій фінансовий номер телефону, або ж той котрий наразі знаходиться при вас, і дочекатися поки на нього прийде спеціальний пароль. Далі потрібно на екрані термінала ввести цей пароль і після цього вносити готівку та проводити платіж.

Коли авторизація не потрібна?

Авторизація не потрібна, якщо ви розраховуєтесь карткою, а не готівкою. В момент, як тільки ви прикладаєте картку до термінала, авторизація відбувається автоматично. Також, не потрібно проходити жодних додаткових ідентифікацій при онлайн оплатах. Наприклад, при оплаті послуг через мобільні банкінги, або спеціальні додатки, до яких прикріплена банківська картка з якої власне й буде списано кошти.