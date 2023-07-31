В августе ожидаются доплаты к пенсиям: кто получит дополнительные деньги?

На 2023 год было запланировано лишь несколько перерасчетов пенсий, среди которых только ежегодная индексация и возрастная надбавка. Впоследствии в июне еще был перерасчет, который затронул только работающих пенсионеров, то есть зарабатывающих сверхурочный стаж. Другие доплаты Правительство отменило из-за недостаточности средств в бюджете и тяжелой экономической ситуации в стране. Большинство доплат и надбавок, которые анонсирует ПФУ, совершенно неожиданные, и касаются узкой категории лиц. К примеру, на днях стало известно, что с 1 августа пенсии перечислят для отдельной категории граждан, имеющих инвалидность.

Выплаты касаются Дня Независимости

В августе доплата к пенсии будет одноразовой и приуроченной ко Дню Независимости. На доплату претендуют некоторые лица с инвалидностью, а также граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной. Сумма доплат будет отличаться.

Для лиц с инвалидностью первой группы надбавка составит 100% от пенсии. Вторая группа – 90%. Третья группа – 50%.

Что касается выплат, которые получат лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, то их размер пока неизвестен. Обычно он привязан к прожиточному минимуму и люди получают его в размере 100%, 50% или менее.

Увеличить свою пенсию можно самостоятельно

К сожалению, особых изменений в размере пенсий ждать не стоит. Более того, со временем ситуация будет становиться еще более критической, ведь с каждым годом будут увеличиваться требования к страховому стажу. В связи с этим в ПФУ призывают украинцев самостоятельно заботиться о своем благополучии на пенсии, и в качестве примера приводят зарубежную практику. Речь о накоплении с помощью частных пенсионных фондов, которые уже начинают появляться в Украине.

Также повысить свою выплату минимум на 50% можно, если не выходить на заслуженный отдых в 60 лет, а продолжать официально работать и дополнительно заработать 5-6 лет стажа.