В серпні очікуються доплати до пенсій: хто отримає додаткові гроші?

На 2023 рік було заплановано лише кілька перерахунків пенсій серед яких лише щорічна індексація, та вікова надбавка. Згодом у червні ще був перерахунок, який торкнувся лише працюючих пенсіонерів, тобто тих хто заробляє понаднормовий стаж. Інші доплати Уряд скасував через недостатність коштів у бюджеті та важку економічну ситуацію в країні. Більшість доплат та надбавок, які анонсує ПФУ є абсолютно не сподіваними, та стосуються вузької категорії осіб. Наприклад, днями стало відомо, що з 1 серпня пенсії перерахують для окремої категорії громадян, що мають інвалідність.

Виплати стосуються Дня Незалежності

В серпні доплата до пенсії буде одноразовою, та присвяченою до Дня Незалежності. На доплату претендують деякі особи з інвалідністю, а також громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Сума доплат буде відрізнятися.

Для осіб з інвалідністю першої групи надбавка становитиме 100% від пенсії. Друга група — 90%. Третя група — 50%.

Стосовно виплат, які отримають особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, то їх розмір поки невідомий. Зазвичай він прив’язується до прожиткового мінімуму і люди отримують його у розмірі 100%, 50% або менше.

Збільшити свою пенсію можна самостійно

На жаль, особливих змін в розмірі пенсій очікувати не варто. Ба більше, з часом ситуація ставатиме ще критичнішою, адже з кожним роком будуть збільшуватися вимоги до страхового стажу. У зв’язку з цим у ПФУ закликають українців самостійно дбати про своє благополуччя на пенсії, і як приклад наводять закордонну практику. Мова про накопичення за допомогою приватних пенсійних фондів, які в Україні вже починають з’являтися.

Також підвищити свою виплату мінімум на 50% можна, якщо не виходити на заслужений відпочинок у 60 років, а продовжувати офіційно працювати та заробити додатково 5-6 років стажу.