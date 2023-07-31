ПриватБанк оголосив про масштабне оновлення, яке стосується переказу коштів: що змінилося?

ПриватБанк — один з найбільших за чисельністю клієнтів в Україні. Він обслуговує мільйони користувачів і звісно ж намагається залучати ще більше потенційних клієнтів. У зв’язку з цим, банк регулярно оновлює власний додаток, додає до нього нові корисні опції та можливості. Ось і зараз в установі повідомили про чергові зміни. Стосуються вони переказу коштів. Тепер, щоб отримати на власний рахунок грошовий переказ не обов’язково диктувати номер карти. Можна скористуватися спеціальним посиланням.

Як отримати посилання?

“Для отримання переказу на свою картку, не обов’язково ділитися її номером. Формуйте оновлене посилання, щоб зручно приймати перекази на свою картку. Для цього виберіть картку в меню «Гаманець» – «Реквізити» – «Посилання»“, – написали представники компанії на сторінці фінустанови у Фейсбук.

Також, окрім цього нововведення є й деякі інші зміни.

“В меню «Комунікації» ми додали перехід на сайт всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Там ви знайдете Аптечку психологічної самодопомоги, яка містить дієві вправи та техніки для зняття напруги, та іншу корисну інформацію”, – додали в установі.

Про зміни з готівковими операціями

Варто зазначити, що з 1 серпня вступають в дію нові правила НБУ стосовно операцій з готівкою. Тепер будь-які перекази через термінал із залученням готівки можна проводити лише попередньо авторизувавшись. Якщо до сьогодні без авторизації можна було переказувати суми до 5000 гривень, то зараз це вже не діє. Авторизація необхідна навіть для переказу 100 гривень. Стосується це навіть поповнення мобільного рахунку, чи інтернету.

Якщо ж ви переказуєте гроші через термінал, але при цьому розраховуєтесь карткою, то авторизація проходитиме автоматично. У випадку з готівкою, доведеться вводити власний фінансовий номер телефону.