ПриватБанк объявил о масштабном обновлении, касающемся перевода средств: что изменилось?

ПриватБанк — один из самых больших по численности клиентов в Украине. Он обслуживает миллионы пользователей и, конечно же, пытается привлекать еще больше потенциальных клиентов. В связи с этим банк регулярно обновляет собственное приложение, добавляет в него новые полезные опции и возможности. Вот и сейчас в учреждении сообщили об очередных переменах. Касаются они перевода средств. Теперь, чтобы получить на свой счет денежный перевод не обязательно диктовать номер карты. Можно воспользоваться специальной ссылкой.

Как получить ссылку?

“Для получения перевода на свою карту не обязательно делиться ее номером. Формируйте обновленную ссылку, чтобы удобно принимать переводы на свою карту. Для этого выберите карту в меню «Кошелек» – «Реквизиты» – «Ссылки»”, — написали представители компании на странице финучреждения в Фейсбуке.

Кроме этого, нововведения есть и некоторые другие изменения.

“В меню «Коммуникации» мы добавили переход на сайт всеукраинской программы ментального здоровья «Ти як?». Там вы найдете Аптечку психологической самопомощи, содержащую действенные упражнения и техники для снятия напряжения, и другую полезную информацию”, — добавили в учреждении.

Об изменениях с наличными операциями

Стоит отметить, что с 1 августа вступают в действие новые правила НБУ по операциям с наличными деньгами. Теперь любые переводы через терминал с привлечением наличных денег можно проводить только предварительно авторизовавшись. Если до сегодняшнего дня без авторизации можно было перечислять суммы до 5000 гривен, то сейчас это уже не действует. Авторизация необходима даже для перевода 100 гривен. Касается это даже пополнение мобильного счета или интернета.

Если же вы переводите деньги через терминал, но при этом рассчитываетесь картой, то авторизация будет проходить автоматически. В случае с наличными деньгами придется вводить собственный финансовый номер телефона.