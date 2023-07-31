Это нужно знать каждому: названы актуальные тарифы на электроэнергию с 1 августа

Еще 1 июня украинцам сообщили о росте тарифов на электроэнергию. Таким образом вместо 1,44 и 1,68 гривны за кВт мы начали платить 2,64 гривны за каждый кВт электроэнергии. Рассказываем, какими будут тарифы на электричество с 1 августа и стоит ли готовиться к повышению.

С 1 августа 2023 года тарифы на электроэнергию в Украине не изменятся. Независимо от объемов потребления украинцы будут платить по 2,64 гривны за каждый киловатт.

Отметим, что ранее действовало сразу два тарифа. При потреблении до 250 киловатт света в месяц нужно было платить 1,44 гривны за кВт, при потреблении более 250 кВт плата составляла 1,68 гривны за кВт.

Согласно постановлению Кабмина от 30 мая 2023 года №544, фиксированная стоимость на уровне 2,64 гривны утверждена до 31 декабря 2023 года.

Поэтому можно утверждать, что до конца года стоимость электроэнергии будет оставаться на том же уровне. В то же время ранее звучали заявления, что стоимость света не будут менять до конца отопительного сезона, то есть как минимум до весны 2024.

Как сократить потребление электроэнергии и сэкономить

Чтобы существенно сэкономить на электроэнергии, стоит установить двухфазный или трехфазный счетчик. Но на это нужно будет потратить дополнительные средства. Если это не входит в ваши планы, то уменьшить цифры в платежках помогут несколько простых советов:

Выключайте свет в комнатах, где вы не находитесь.

Регулярно протирайте лампы, плафоны и окна от пыли, так в вашем доме будет намного светлее.

Не ставьте в холодильник теплые блюда ведь из-за этого он тратит вдвое больше энергии на охлаждение. Не забывайте регулярно размораживать морозилку, ведь если на стенках есть лед, то энергопотребление возрастает примерно на 20%.

В электрочайник наливайте столько воды, сколько используете. Не стоит кипятить полный чайник воды ради одной чашки чая.

Используйте стиральную и посудомоечную машину в режиме полной загрузки. При неполной загрузке перерасход энергии может достигать 15-20%.