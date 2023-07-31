Це потрібно знати кожному: названо актуальні тарифи на електроенергію з 1 серпня

Ще 1 червня українців повідомили про зростання тарифів на електроенергію. Таким чином замість 1,44 та 1,68 гривні за кВт ми почали платити 2,64 гривні за кожен кВт електроенерії. Розповідаємо, якими будуть тарифи на електрику з 1 серпня та чи варто готуватися до підвищення.

З 1 серпня 2023 року тарифи на електроенергію в Україні не зміняться. Незалежно від обсягів споживання українці платитимуть по 2,64 гривні за кожен кіловат.

Зазначимо, що раніше діяло одразу два тарифи. При споживанні до 250 кіловат світла на місяць потрібно було платити 1,44 гривні за кВт, при споживанні понад 250 кВт плата становила 1,68 гривні за кВт.

Відповідно до постанови Кабміну від 30 травня 2023 року №544, фіксовану вартість на рівні 2,64 гривні затверджено до 31 грудня 2023 року.

Тож можна стверджувати, що до кінця року вартість електроенергії залишатиметься на тому ж рівні. Водночас раніше звучали заяви, що вартість світла не змінюватимуть до кінця опалювального сезону, тобто як мінімум до весни 2024.

Як скоротити споживання електроенергії та заощадти

Щоб суттєво зекономити на електроенергії, варто встановити двофазний або трифазний лічильник. Але на це потрібно буде витратити додаткові кошти. Якщо це вам не по кишені, то зменшити цифри в платіжках допоможуть декілька простих порад:

Вимикайте світло в кімнатнах, де ви не перебуваєте. Регулярно протирайте лампи, плафони та вікна від пилу, так в вашому домі буде набагато світліше. Не ставте до холодильника теплі страви адже через це він витрачає вдвічі більше енергії на охолодження. Не забувайте регулярно розморожувати морозилку, адже якщо на стінках є лід, то енергоспоживання зростає приблизно на 20%. В електрочайник наливайте стільки води, скільки використаєте. Не варто кип’ятити повний чайник води заради однієї чашки чаю. Використовуйте пральну та посудомийну машину в режимі повного завантажання. При неповному завантаженні перевитрата енергії може сягати 15-20%.