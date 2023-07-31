Выезд военнообязанных за границу: что изменится с 1 августа

В августе выезд за пределы Украины будет по-прежнему ограниченным. Это связано с введением военного положения из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов. Мужчины и в дальнейшем не могут беспрепятственно пересекать границу, но постановление Камина №57 предусматривает некоторые исключения.

Выезжать за пределы страны могут лица с “белым” витком. Мобилизации не подлежат по разным причинам — возраст, состояние здоровья, личные обстоятельства или профессиональная деятельность.

В этот перечень входят такие категории граждан:

до 18 или от 60 лет;

мужчины от 18 до 60 постоянно проживают в другой стране и у них есть соответствующая отметка в паспорте;

мужчины исключены из воинского учета по состоянию здоровья;

мужчинам разрешено выехать за границу по состоянию здоровья, например, на лечение;

мужчины призывного возраста могут выезжать за границу из-за профессии;

мужчинам разрешают выехать за границу для помощи Вооруженным силам Украины;

военнослужащие с соответствующим разрешением;

мужчины и женщины на государственной службе.

Также за границу на время могут выезжать лица, которые помогают ВСУ, например, волонтеры, которые перевозят гуманитарную помощь или медицинские грузы для ВСУ.

Также позволяют выезжать за границу тем, кто прославляет Украину на международной арене, это касается представителей культуры, а также тренеров и спортсменов.

В то же время выезд ха границу возможен и по семейным обстоятельствам:

многодетные родители несовершеннолетних детей;

при наличии несовершеннолетнего ребенка/детей с инвалидностью;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка или являются опекунами несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

есть совершеннолетние дети с инвалидностью первой или второй группы;

если родственники жены или мужа нуждаются в постоянном уходе, при условии предоставления соответствующих документов;

если один из родителей или жена имеют инвалидность первой или второй группы.

Также можно выехать за границу по профессии, это касается:

военных, которые могут выезжать в отпуск при наличии разрешения от воинской части;

работников учреждений, которые ухаживают за людьми с инвалидностью и находятся на воинском учете;

членов экипажей кораблей, если они едут работать;

работников железнодорожного транспорта;

авиационного персонала — в командировку или на обучение.