Виїзд військовозобов’язаних за кордон: що зміниться з 1 серпня

В серпні виїзд за межі України буде як і раніше обмеженим. Це пов’язано із запровадженням воєнного стану через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Чоловіки і надалі не можуть безперешкодно перетинати кордон, але постанова Каміну №57 передбачає деяки винятки.

Виїжджати за межі країни можуть лише особи з “білим” витком. Мобілізації не підлягають з різних причин — вік, стан здоров’я, особисті обставини або професійна діяльність.

В цей перелік входять такі категорії громадян:

від до 18 або від 60 років;

чоловіки від 18 до 60, що постійно проживають в іншій країні і в них є відповідна відмітка в паспорті;

чоловіки виключені з військового обліку через стан здоров’я;

чоловікам дозволено виїхати за кордон за станом здоров’я, наприклад, на лікування;

чоловіки призовного віку можуть виїжджати за кордон через професію;

чоловікам дозволяють виїхати ха кордон для допомоги Збройним силам України;

військовослужбовці з відповідним дозволом;

чоловіки та жінки на державній службі.

Також за кордон на певний час можуть виїжджати особи, які допомагають ЗСУ, наприклад, волонтери, що перевозять гуманітарну допомогу чи медичні вантажі для ЗСУ.

Також дозволяють виїжджати за кордон тим, хто прославляє Україну на міжнародній арені, це стосується представників культури, а також тренерів та спортсменів.

Водночас виїзд за кордон можливий і за сімейними обставинами:

багатодітні батьки неповнолітніх дітей;

за наявності неповнолітньої дитини/дітей з інвалідністю;

батьки, яі самостійно виховують дитину або є опікунами неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

є повнолітні діти з інвалідністю першої або другої групи;

якшо родичі дружини або чоловіка потребують постійного догляду, за умови надання відповідних документів;

якщо один із батьків або дружина мають інвалідність першої чи другої групи.

Також можна виїхати за кордон за професією, це стосується:

військових, які можуть виїжджати у відпустку за наявності дозволу від військової частини;

спіробітників установ, які доглядають людей з інвалідністю та перебувають на військовому обліку;

членів екіпажів кораблів, якщо вони їдуть працювати;

працівників залізничного транспорту;

авіаційного персоналу, який виїжджає у відрядження або на навчання.