1400 населенных пунктов переименуют: в перечень попало Бровары, Запорожия и другие

Перечень населенных пунктов, которые подлежат переименованию, определила Национальная комиссия по стандратам государственного языка.

В нее вошли специалисты-филологи и историки из всех областей страны.

Немало населенных пунктов носят имена, так или иначе связанные со страной-агрессором. С учетом сегодняшних реалий и в связи с принятием закона о запрете пропаганды российской политики в Украине решили изменить их названия.

В список Национальной комиссии вошли названия населенных пунктов, которые по их словам связаны с российской имперской политикой в Украине, а также те, которые не соответствуют грамматическим нормам украинского языка.

Дать новые имена Нацкомиссия порекомендовала 24 городам. Среди предложений переименование Запорожья. Как считают языковеды, название города звучит неправильно с точки зрения географии. Ранее город носил название Одександровск – из-за Александрийской крепости, построенной в 18 веке.

Возможность переименования Запорожья вызвала волну возмущения, поэтому город исключили из списка.

Без Южного и Первомайска

В результате Нацкомиссия пересмотрела список, и теперь в нем 350 населенных пунктов. Среди них только 10 городов, а остальные – это села и поселки в разных уголках Украины.

Новые имена, в основном, рекомендуют давать небольшим городам. Так, Бровары на киевщине предлагают переименовать в Бровари, Сорокино в Луганской области – в Сорочье или Сорочино, Северодонецк – в Северодонецк или Северодонецкое.

Также новые имена дадут Первомайску на Луганщине, Южноукраинску и Первомайску на Николаевщине, Южному в Одесской и Первомайскому в Харьковской. Нацкомиссия советует предлагать новые названия в установленном законодательством порядке.

Переименование населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики, началось 27 июля 2023 года. Общины будут иметь шесть месяцев для того, чтобы определиться с новыми названиями и предоставить свои предложения в Верховную Раду Украины. После парламент их рассмотрит, учитывая рекомендации ученых и историков Если местные власти не определится, то названия городов изменят по решению комиссии.