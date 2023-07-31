Понад 3 млн. пенсіонерів отримають до 3 тис. гривень надбавки: перевірте чи є в в списку

Українські пенсіонери вже найближчим часом можуть отримати доплати до пенсій в рамках допомоги, яку надає Всесвітня продовольча програма Організації Обєднаних Націй.

Як повідомляє представник Кабінету Міністрів в Верховній Раді України Тарам Мельничук, виплати нададуть далеко не всім пенсіонерам, а лише тим, хто відповідає певним критеріям.

Гроші виплатять не всім

Щоб взяти участь в програмі допомоги українським пенсіонерам, потрібно, щоб особа відповідала одразу трьом параметрам:

Проживати на територіях, де ведуться активні бойові дії або є ризик ведення бойових дій. Це також стосується і внутрішньо переміщених осіб.

Сума пенсії такої особи складає менше трьох тисяч гривень

Відсутність оформлення виплат після першого березня 2023 року від міжнародних організацій після заповнення заяви на платформі “єДопомога” та державнох допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Розмір грошової допомоги від Організації Обєднаних Націй буде складати різницю між трьома тисячами гривень та пенсією, яку отримує українець. Однак сума допомоги не може бути меншою за 100 гривень. Нагадаємо, що за даними Пенсійного фонду України, розраховувати на отримання надбавки може приблизно третина українських пенсіонерів, а це приблизно 3,1 мільйона осіб.

Загалом, це досить смішна сума, але є є такі пенсіонери, які отримують трохи більше двох тисяч гривень, тож вони можуть отримати більш-менш пристойну суму.

Водночас більшість внутрішньо переміщених осіб також можуть рохраховувати та допомогу продуктами харчування та гігієнічними наборами. Всесвітня продовольча програма регулярно надає найбільш вразливим категоріям населення, особливо в прифронтових регіонах, продуктові набори, які включають переважно крупи та консерви.

Нагадаємо, що з першого серпня частину ВПО позбавлять виплат. Це стосується осіб, які перебувають за кордоном тривалий час та продовжують отримувати державну грошову допомогу.