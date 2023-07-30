1400 населених пунктів перейменують: в перелік потрапило Бровари, Запорожія та інші

Перелік населенизх пунктів, які підлягають перейменуванню, визначила Національна комісія за стандратів державної мови.

До неї увійшли спеціалісти-філологи та історики зі всіх областей країни.

Чимало населених пупнукті носять імена, так чи інакше повязані з країною-агресоркою. З урахуванням сьогоднішніх реалій та у зв’язку з прийняттям закону про заборону пропаганди російської політики в України вирішили змінити їх назви.

До списку Національної комісії увійшли назви населених пунктів, які за їх словами повязані з російською імперською політикою в Україні, а також ті, що не відповідають граматичним нормам української мови.

Дати нові імена Нацкомісія порекомендувала 24 містам. Серед пропозицій перейменування Запоріжжя. Як вважають мовознавці, назва міста звучить неправильнт з точки зору географії. Раніше місто носило назву Одександрівськ — через Олександрійську фортецю, збудовано в 18 столітті.

Можливість перейменування Запоріжжя викликала хвилю обурення, тож місто виключили зі списку.

Без Южного та Первомайська

В результаті Нацкомісія переглянула спиком, тож тепер в ньому 350 населених пунктів. Серед них лише 10 міст, а решта — це села та селища в різних куточках України.

Нові імена, в основному, рекомендують давати невеликим містам. Так, Бровари на київщині пропонують перейменувати в Броварі, Сорокіне в Луганській області — в Сороче або Сорочине, Сєвєродонецьк — в Сіверськодонецьк або Сіверськодонецьке.

Також нові імена дадуть Первомайську на Луганщині, Южноукраїнську та Первомайську на Миколаївщині, Южному в Одесеські та Первомайському в Харківській. Нацкомісія радить пропонувати нові назви в установленому законодаством порядку.

Перейменування населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики, почалося 27 липня 2023 року. Общини будуть мати шість місяців для того, щоб визначитися з новими назвами та надати свої пропозиції до Верховної Ради України. Після парламент їх розгляне, враховуючи рекомендації вчених та істориків Якщо місцева влада не визначиться, то назви міст змінять за рішенням комісії.