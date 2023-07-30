З 1 серпня скасують виплати для частини ВПО: в кого та за що відберуть виплати

Українські внутрішньо переміщені особи, які тривалий час перебувають на межами України та продовжують отримувати виплати, будуть їх позбавлені. Виплачувати кошти їм припинять вже з 1 серпня.

Також державну грошову допомогу припинять виплачувати особам, які повернулися на місця постійного проживання. Тобто повернулися на місце проживання до війни. Про це в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” заявила перша заступниція міністра соціальної політикиУкраїни Дарина Марчак.

За її словами, державні органи володіють інформацією про те, що значна кількість українців, виїхавши в інші країни, все ще отримують виплати як внутрішні переселенці. І оскільки допомога на проживання націлена саме на ВПО, то постанова від 11 липня 2023 року №709 “Деякі питанання підтримки внутрішньо перемщених осіб, уточняє цей параметр, якщо особа перебуває за кордоном тривалий час, де обрав місце безпечного проживання. Таким чином з першого серпня осіб, які перебувають на кордоном бехз поважних причин залишаться без виплат.

Як стверджує Марчак, осіб, яких позбавлять виплат, обовязково про це проінформують. Це буде зроблено через засоби звязку, тобто по телефону або за електронною поштою.

Нагадаємо, що після закінчення пандемії коронавірусу в Україні вже з 1 серпня Ощадбанк відновлює процедуру проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги серед внутрішньопереміщених осіб. У випадку її непроходження виплата коштів буде призупинена.

Після проходження фізичної ідентифікації за встановленлю процедуру розхдні операції за рахунком автоматично розблокуються банком не пізніше наступного календарного дня.

Нагадаємо, що зараз українці не мотивовані повертатися додому. Жінки з дітьми, які виїхали за кордон певною мірою вже облаштувалися та звикли до нового місця. В Польщі вони можуть отримати від 1000 до 7 300 злотих на проведення ремонтних робіт а це від 8 950 до 65 334 в гривневому еквіваленті. Гроші виплачуватимуть в рамках програми від фонду Habitat for Humanity Poland.