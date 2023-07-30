Погода в августе удивит: синоптики дали неожиданный прогноз: синоптики дали неожиданный прогноз

Остался всего один месяц лета, и погода в августе очень удивит украинцев. Ожидается, что в августе будет значительное повышение температуры воздуха. В некоторых регионах ожидается аж 42 градуса жары.

Синоптики отмечают, что в среднем августовская температура будет достаточно умеренной и комфортной. Но будут дни с аномальной жарой. Прогнозируется, что в последний месяц лета столбики термометров будут держаться на отметке от 18 до 25 градусов по Цельсию. В горных районах будет немного прохладнее, примерно от 16 до 19 градусов по Цельсию.

Однако кондиционеры еще пригодятся, ведь погода периодически будет устраивать украинцам самую настоящую “сауну”. Максимальная температура в августе будет фиксироваться на отметке 25-29 градусов по Цельсию. Конечно же в тени, а на солнце температура может превысить 40 градусов.

При этом в южных, восточных, большинстве центральных, а также в Тернопольской и Черниговской областях столбики термометров могут показывать около 40-42 градусов по Цельсию в тени.

Синоптики заявляют, что август будет достаточно контрастным месяцем. Уже в конце месяца украинцев могут удивить заморозки, за исключением южных и центральных областей.

Также последний месяц лета не будет слишком засушливым, но количество осадков не превысит допустимые нормы для конца лета.

В общем погода в последнее несколько лет удивляет украинцев, да и весь мир, своими выходками. Если говорить об Украине, прошлогодняя зима была аномально теплой, чем очень помогла, ведь из-за регулярных отключений электроэнергии из-за атак российских оккупантов на нашу энергосистему, нанесла немалый ущерб и заставила искать альтернативные способы обогрева жилья. В то же время если бы зима была более суровой, то последствия блэкаутов могли бы быть гораздо хуже.

Пока неизвестно, какой будет следующая зима, но надеемся, что она тоже будет снисходительной, ведь это важно для украинцев, особенно наших защитников.