Який смартфон купити коли Poco F5 чомусь не підходить

Poco F5 – безсумнівно, один із найвдаліших смартфонів Xiaomi у 2023 році. Девайс обходить за характеристиками більшість аналогів у своєму бюджеті, і при виборі смартфона за 15 тисяч це, мабуть, головний кандидат на покупку. Однак розглянути конкурентів від інших виробників теж не зайве.

Ми вибрали 3 найкращі альтернативи Poco F5, які продаються за порівняні гроші. Давайте зіткнемо їх між собою, але на початку коротко пройдемося по перевагах «народного флагмана».

Чим хороший Poco F5:

Процесор Snapdragon 7 Plus Gen 2. Це найпотужніший чіп у середньому ціновому сегменті, який є перейменованим Snapdragon 8 Gen 1 зі зниженою з 3000 до 2910 МГц частотою ядер. Він набирає в AnTuTu майже мільйон балів, тягне будь-які ігри на максимальній графіці і майже не гріється під навантаженням. Запасу продуктивності у Poco F5 вистачить ще як мінімум на 2-3 роки.

120-герцевий дисплей OLED. Плавні матриці зараз не рідкість навіть у бюджетному сегменті, але у «п’ятірки» екран справді шикарний. Крім високої частоти оновлення, він підтримує технології Dolby Vision та HDR10+, а максимальна яскравість складає солідні 1000 ниток.

Камера з оптичною стабілізацією . Ззаду у нас три об’єктиви на 64+8+2 МП. Жодних позамежних розширень, як у Redmi Note 12 Pro, але за рахунок наявності OIS у головній камері F5 дуже непогано фотографує. Різниця з конкурентами особливо помітна при поганому освітленні, а також під час зйомки відео в русі.

Немає критичних мінусів . Poco F5 дає все, що потрібно для комфортного використання: батарейка на 5000 мАг із швидкою 67-ватною зарядкою, стереодинаміки, захист IP53, мініджек, ІЧ-порт, чіп NFC. Бракує хіба що роз’єм під флешку, але з 256 ГБ пам’яті в базі це не велика проблема.

А що з мінусів? Якщо не чіплятися до корпусу із пластику, то єдиним серйозним недоліком Poco F5 ми вважаємо слабку політику оновлень у Xiaomi. Китайці обіцяють смартфону 2 нові версії Android та додатковий рік патчів безпеки, тобто він залишатиметься актуальним три роки. Samsung, наприклад, популярні моделі A-серії оновлюються за програмою 4+1, отримуючи нові функції вдвічі довше.

Чи варто купувати Poco F5? Так, якщо потрібна продуктивність. Зараз залізом це найефективніший апарат у середньому сегменті, і конкурентів до виходу нового покоління Redmi Note у нього не передбачається. В ідеалі – замовляти п’ятірку краще з AliExpress, де старша версія 12/256 ГБ коштує дешевше за базову конфігурацію у місцевих рітейлерів.

Конкуренти Poco F5

Samsung Galaxy A54

Ціна: від 14 000 гривень.

Головним конкурентом Poco F5 в асортименті Samsung є Galaxy A54. Коштують пристрої плюс мінус однаково, якщо порівнювати моделі на 8/256 ГБ.

A54 оснащений компактнішим дисплеєм – 6.4 проти 6.67 дюймів. Використовується Super AMOLED матриця на 120 Гц з аналогічним запасом яскравості 1000 ніт, і за якістю зображення пристрою приблизно рівні. Однак у А54 є традиційні проблеми з ШІМом: коефіцієнт пульсації на мінімальному підсвічуванні доходить до 160%, тоді як у Poco F5 він не перевищує 20%. Якщо у вас втомлюються очі від використання OLED-матриць, «покофон» буде кращим варіантом.

Переваги Samsung Galaxy A54:

Матеріали корпусу . При компактних розмірах А54 важче на 21 грам, оскільки його спинка зроблена зі скла. У руках апарат відчувається як преміальніший пристрій, його легко сплутати з флагманами Samsung Galaxy через однаковий дизайн задньої панелі. Однак попереду ситуація протилежна – рамки по периметру дисплея Poco F5 помітно тонше.

Є місце під флешку . Смартфон має 128 чи 256 ГБ постійної пам’яті, й у обох версіях сховище можна розширити картою MicroSD до 1 ТБ (передбачено гібридний слот).

Повноцінний вологозахист IP67 . На відміну від Poco F5 із захистом від бризок, який у кращому разі переживе потрапляння під дощ, А54 має герметичний корпус і не боїться короткочасного занурення на глибину до 1 м. Проте варто враховувати, що жоден виробник не вважає пошкодження від води гарантійним випадком.

Краще стереодинаміки . Звучить A54 на рівні дорожчого Poco F5 Pro.

Підтримка функції eSIM . Зручна фіча для тих, хто часто подорожує – з нею не доведеться купувати фізичну сімку в новій країні, можна підключитися до місцевого оператора, оплатити тариф онлайн і відразу почати користуватися.

Тривала підтримка. Обидва смартфони вийшли під керуванням Android 13, але Poco F5 отримає максимум Android 15, а Samsung оновлюватиметься до Android 17. Різниця дуже суттєва.

Фронтальна камера записує 4К відео . Дівчата, напевно, оцінять, що за якістю селфі фото/відео з А54 виглядають краще.

Основні камери смартфонів знаходяться приблизно на одному рівні – скрізь є OIS та ультраширик у ролі допоміжного модуля. За продуктивністю тотально домінує Poco F5: у нього потужніший процесор (у синтетиці Exynos 1380 набирає всього 515 тисяч балів), швидше за постійну пам’ять (UFS 3.1 проти UFS 2.2) і оперативну пам’ять (LPDDR5 проти LPDDR4x). Також у F5 набагато потужніше зарядка – 67 проти 25 Вт, адаптер живлення у Samsung взагалі не входить до комплекту постачання.

В порівнянні Galaxy A54 проти Poco F5 варто відштовхуватися від завдань. Якщо ви граєте в ігри та хочете дуже швидкий смартфон, без варіантів потрібно брати Xiaomi. Samsung же непогано підійде людям, які не сильно дбають про залізо, але хочуть сучасний телефон, який залишатиметься актуальним якомога довше.

Realme GT Neo 5 SE

Ціна: від 15 999 гривень

А ось GT Neo 5 SE не поступається Poco F5 у плані параметрів. За продуктивністю смартфони рівні – обидва працюють на чіпі Snapdragon 7 Plus Gen 2 та оснащені швидкою пам’яттю. Як наслідок, різниця у тесті AnTuTu між ними не перевищує 1%. Пристрої мають однакові базові конфігурації на 8/256 ГБ, але Realme має просунутий варіант з 16 ГБ оперативної пам’яті і 1 ТБ сховища. Зараз це найдешевший “терабайтний” смартфон на ринку.

Переваги Realme GT Neo 5 SE:

144-герцовий 2К OLED екран. При аналогічній діагоналі 6.7-дюйма, тут вище роздільна здатність та частота оновлення матриці. Різниця між 120 та 144 Гц навряд чи буде сильно помітна, але все одно приємно. Таке зараз пропонує лише Realme (якщо не враховувати ігрові флагмани).

Крутіший акумулятор. Він перевершує конкурента як у ємності – 5500 мАч, і за швидкістю зарядки – 100 Вт. Бренд стверджує, що смартфон може працювати без розетки дві доби, а з 0 до 100% заряджається лише за 31 хвилину.

Спинка зі скла. Poco F5 виглядає дешевше у плані матеріалів корпусу та тактильних відчуттів.

Загалом ці смартфони дуже схожі, у Realme теж є стереодинаміки, NFC, і навіть ІЧ-порт завезли. Але компанія заощадила на оптичній стабілізації камери, тому при недостатньому освітленні GT Neo 5 SE фотографує гірше і поступається F5 за якістю відео. Ще один аспект – важкодоступність GT Neo 5 SE. Ця модель випускається тільки для китайського ринку, а значить йде без підтримки Band 20. У китайській прошивці багато попереднього сміття, але на щастя воно видаляється, а підтримка української мови та Google-сервіси є «з коробки».

При замовленні з Алі Realme GT Neo 5 SE можна знайти дешевше ніж Poco F5. Це дуже вигідний апарат, якщо ви готові згаяти час, щоб налаштувати його під себе. Але якщо немає бажання морочитися і важлива якість фотографій, глобалка «покофона» буде кращою.

Google Pixel 7A

Ціна: від 17 000 гривень

Pixel 7A кардинально відрізняється від Poco F5 та GT Neo 5 SE за своєю концепцією. Якщо Xiaomi намагається вразити нас передовими характеристиками, то Google використовує середнє залізо, але ідеально шліфує смартфони в програмному плані, через що в роботі вони не поступаються найкрутішим китайським флагманам.

Переваги Google Pixel 7A:

Топова камера . «Пікселі» заслужено вважаються найкращими камерофонами у світі Android. 7А оснащений подвійною камерою на 64+8 МП з оптостабом головного сенсора, та 13-мегапіксельною фронталкою. За рахунок фірмових алгоритмів апарат знімає на рівні iPhone 14 та Samsung Galaxy S23 (за даними DxOMark), та записує класні 4К-відео з частотою 60 fps.

Повноцінний вологозахист IP67 . Можна гуляти під дощем та мити телефон під струменем проточної води, але без фанатизму.

Підтримується eSIM . Про переваги цієї технології ми вже розповідали

Бездротова зарядка . Так, вона повільна – лише 7.5 Вт, але це зручно. В автомобілі або на роботі можна покласти телефон на Qi-майданчик, і він підтримуватиме свій заряд протягом дня.

Чистий Android 13. Інтерфейс лаконічний, стабільний і дуже спритний. Google планує оновлювати цю модель протягом п’яти років з моменту виходу, що не снилося Xiaomi.

Але Pixel 7A простіше за низкою параметрів. У нього менше частота оновлення екрану (90 Гц), трохи слабший акумулятор (4385 Вт) і набагато повільніше зарядка (всього 18 Вт). Немає інфрачервоного порту для керування побутовою технікою та роз’ємом для навушників. Фірмовий процесор Google Tensor гріється під навантаженням і в цілому гірше справляється з графікою, ніж Snapdragon 7 Plus Gen 2.

Наш вердикт . Якщо ви часто граєте в ігри, то беріть Poco F5. Решті ми рекомендуємо Pixel – це практично ідеальний субфлагман. Він виносить конкурентів камерою, добре тримає батарейку, стабільно працює. Та й вологозахист з бездротовою зарядкою в реальному житті набагато корисніший, ніж додаткові 200 тис. балів у AnTuTu. Звичайно, 7А дорожче (при замовленні з Алі майже на 100 $), але свої гроші він відпрацьовує. А якщо бюджет обмежений, перегляньте торішній Pixel 6A, який вже дуже приємно подешевшав. Там 60-герцовий екран і немає бездротової зарядки, але в іншому смартфони однакові.