В Украине ужесточились правила пересечения границы: кого больше не выпускают?

В Украине с начала войны границы оставляют закрытыми для всех военнообязанных. В то же время большинство чиновников и депутатов свободно могут уезжать из страны, отправляться в отпуск на экзотические острова, прикрываясь рабочими командировками. Теперь это, возможно, будет прекращено. Буквально 26 июля сотрудники Пограничной службы Украины получили приказ не разрешать выезжать из страны депутатам и чиновникам. Точнее, их будут выпускать, но только если действительно это будет рабочая поездка, а не отдых или решение личных вопросов.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко

“Пару часов назад на посты пограничников разослали указание о запрете на выезд чиновников и депутатов за границу. Все, кто пытается пересечь границу, останавливаются, и ожидается решение ОП по каждому из них. По сути, теперь Андрей Ермак лично в телефонном режиме разрешает или блокирует выезд чиновников и депутатов”, – написал Гончаренко в своем Телеграмме.

Далее он возмущается, что это всего лишь пиар-ход, который должен понравиться украинцам, то есть подобные действия предпринимают просто на публику.

“Это хороший пиар-ход и думаю, он понравится людям. Единственное, хочу написать вот о чем. Представьте себе, 40-миллионная страна во время самой большой войны в Европе, а глава ОП решает – можно ли уехать кому-то за границу. Это неправильная история. Просто системно не верна. Произведите процедуру разрешения выезда за границу. Наказывайте тех, кто ее нарушает.”, — добавил нардеп.

Вероятно, решение было принято после недавнего скандала

Не исключение, что такое решение правительство приняло на фоне недавнего скандала с одним из народных депутатов – заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам нац безопасности, обороны и разведки Юрием Аристовым. Он подделав данные о своем состоянии здоровья, нелегально уехал отдыхать на Мальдивы. Сегодня в отношении его уже открыто уголовное производство, он составил депутатский мандат, а у него дома был проведен обыск.