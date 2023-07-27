Не купуйте цю продукцію: улюблений бренд українців платить шалені податки в РФ

Від початку війни безліч компаній вийшли з російського ринку, щоб не продовжувати сплачувати податки у казну агресора. Однак деякі бренди вирішили грати у подвійну гру. Або так бояться втратити частину коштів, або ж не сильно хвилюються, що за їхні податки Росія виготовляє нові ракети якими вбиває українців. Саме таким брендом виявилася компанія Jacobs Douwe Egberts, яка виготовляє популярну каву. Її можна побачити на полицях практично всіх українських супермаркетів. Бачать її у себе й росіяни. То що варто знати українцям про цього виробника?

Компанія навпаки розширює виробництво у Росії

Голландська компанія не лише не пішла з Росії, а навпаки нарощує там свою присутність. Вони регулярно розширюють бізнес та платять ще більше податків у тамтешню казну. Наприклад, минулого року бренд ввів у експлуатацію велике виробництво площею майже 6 000 м2, у Ленінградській області. Завдяки бізнесу у Росії лише у 2022 році, обороти компанії склали майже 18 мільярдів гривень. А у тамтешній бюджет було сплачено 61 мільйон доларів податку. Через це продукцію бренду почали бойкотувати у ряді країн Європи, зокрема Швеції та Норвегії.

Дана компанія має дочірні підприємства, які розташовані у багатьох країнах світу і в Україні зокрема. Російська “дочка” називається “Якобс Дау Егбертс Рус. Наразі її планують перейменувати і називати просто Monarch або Milicano.

Я к реагує бренд на війну?

Російська “дочка” на початку повномасштабного вторгнення просто його проігнорувала. На своїх сторінках у соціальних мережах компанія зробила кілька місячну паузу. При цьому через українську “дочку” Якобс Дау Егбертс Україна” бренд й надалі продовжує постачати продукцію в українські супермаркети та кав’ярні. Серед лідерів супермаркети АТБ, Сільпо, Фора, а також мережі АЗС KLO та AMIC.