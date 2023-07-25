Дети должны самостоятельно выплачивать пенсию родителям: в Минюсте сделали важное заявление

В Министерстве юстиции решили напомнить, что совершеннолетние дети обязаны содержать своих родителей, если они оказались в бедственном положении. Это прописано в статье 51 Конституции Украины и в статье 202 Семейного Кодекса. Стоит отметить, что речь идет только о совершеннолетних детях. Есть и некоторые факты, которые могут освобождать детей от этой обязанности. Давайте обо всем по порядку.

В каком случае нужно платить?

Так называемые алименты своим родителям дети должны выплачивать, если родители нетрудоспособны (имеют инвалидность, пенсионный возраст и т.п.). А также если родители имеют слишком малую пенсию, например, минимальную, которой не хватает на базовые нужды и нормальную жизнь. Если дети отказываются содержать своих родителей, то они могут обратиться в суд. Подать иск на взыскание алиментов родители могут как на одного ребенка, так и на несколько одновременно. К позывному заявлению нужно добавить документы, подтверждающие, что лицо не имеет средств на проживание и не имеет возможности их заработать. Далее суд определяет размер алиментов. Это может быть либо твердая сумма, либо процент от дохода каждого из детей. Если детей несколько, каждый может в результате выплачивать разную сумму, все зависит от уровня доходов и семейного положения.

Кроме алиментов, дети также обязаны заботиться и о других нуждах родителей, если те, например, тяжело болеют, являются инвалидами и т.д. Иск о дополнительном обеспечении тоже можно подавать через суд.

Когда можно не платить алименты?

Есть случаи, когда дети могут уклониться от уплаты алиментов, даже если родители совсем не имеют дохода. Речь о тех семьях, где родители в свое время уклонялись от своих прямых обязанностей. Например, если родители были разведены, ребенок жил с матерью, а отец не выплачивал алименты, то теперь он не имеет права требовать средства от своего ребенка. Также не имеют никаких прав те родители, которые были лишены родительских прав, или зафиксированы за ними какие-либо нарушения в воспитании и уходе за детьми.