Названо овочі, які категорично не можна їсти сирими: це сильний удар по здоров’ю

У багатьох людей овочі асоціюються із здоровим та правильним харчуванням. Мовляв чим більше ми їх їмо, тим краще і для самопочуття і для здоров’я. Та виявляється не все так однозначно, й інколи більше не значить краще. А з деякими видами овочів й зовсім варто бути обережними. Їх краще їсти лише у приготовленому вигляді. Якщо з’їсте їх сирими, ризикуєте отримати сильний біль у животі та навіть потрапити у лікарню.

Які овочі у сирому вигляді є небезпечними?

Взагалі будь-які овочі у сирому вигляді варто їсти з обережністю людям, які мають проблеми зі шлунком. Їм лікарі радять споживати щодня не більше 100 грамів овочів, а решту готувати на пару, запікати у духовці або варити.

Подібним шляхом обов’язково потрібно обробляти баклажани та картоплю. Це саме ті два овочі, які зовсім не можна їсти сирими, абсолютно нікому.

Річ в тім, що у їхньому складі є отруйна органічна сполука рослинний глікозид (алкалоїд) соланін. Після термічної обробки ця речовина втрачає свою силу. А от у сирому вигляді може завдати масу проблем. Як мінімум сильний біль у животі, як максимум лихоманка та потужна інтоксикація.

До переліку овочів, які не можна їсти сирими відносять ще брюссельську капусту. Вона провокує здуття та біль у шлунку. Не зовсім безпечним є й шпинат. Він має у складі солі та ефіри щавлевої кислоти — оксалати. Вони своєю чергою знижують рівень вітаміну D і кальцію, що погано відображається на самопочутті.

Що бажано їсти сирим?

Водночас деякі овочі, які більшість звикли готувати, можна їсти сирими. Наприклад, червоний буряк, що багатий на вітамін В9, марганець, калій та вітамін С. Велику користь має болгарський перець, а ще броколі і цвітна капуста.