Діти мають самостійно виплачувати пенсію батькам: у Мін’юсті зробили важливу заяву

У Міністерстві юстиції вирішили нагадати, що повнолітні діти зобов’язані утримувати своїх батьків, якщо ті опинилися у скрутному становищі. Це прописано у статті 51 Конституції України і статті 202 Сімейного Кодексу. Варто зазначити, що мова лише про повнолітніх дітей. Є й певні факти, які можуть звільняти дітей від цього обов’язку. Давайте про все по черзі.

У якому випадку потрібно платити?

Так звані аліменти своїм батькам діти повинні виплачувати, якщо батьки непрацездатні (мають інвалідність, пенсійного віку тощо). А також, якщо батьки мають надто малу пенсію, наприклад, мінімальну, якої не вистачає на базові потреби та нормальне життя. Якщо діти відмовляються утримувати своїх батьків, то ті можуть звернутися в суд. Подати позов на стягнення аліментів батьки можуть як на одну дитину, так і на декількох одночасно. До позивної заяви потрібно додати документи, які підтверджують, що особа немає коштів на проживання і немає можливості їх заробити. Далі суд визначає розмір аліментів. Це може бути або тверда сума, або ж відсоток від доходу кожного з дітей. Якщо дітей декілька кожен може в результаті виплачувати різну суму, все залежить від рівня доходів та сімейного становища.

Окрім аліментів, діти також зобов’язані дбати й про інші потреби батьків, якщо ті, наприклад, тяжко хворіють є інвалідами тощо. Позов на додаткове забезпечення теж можна подавати через суд.

Коли можна не платити аліменти?

Є випадки, коли діти можуть ухилитися від сплати аліментів, навіть якщо батьки зовсім не мають доходу. Мова про ті сім’ї, де батьки у свій час ухилялися від своїх прямих обов’язків. Наприклад, якщо батьки були розлучені, дитина жила з матір’ю, а батько не виплачував аліменти, то тепер він немає права вимагати утримання від своєї дитини. Також не мають жодних прав ті батьки, яких було позбавлено батьківських прав, чи зафіксовано за ними якісь порушення у вихованні та догляді дітей.