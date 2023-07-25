С 1 августа государство прекращает начислять выплаты многим ВПЛ: названа причина

В настоящее время в Украине количество официально зарегистрированных внутри перемещенных лиц насчитывает почти 5 миллионов. Все они получают ежемесячную выплату от государства в расчете 2000 на взрослое лицо и 3000 на детей и лиц с инвалидностью. В связи с регулярными обстрелами разных городов и разрушениями жилья, количество ВПЛ постоянно увеличивается, а некоторые едут дальше и пробуют обустроиться за границей. Так вот, для тех, кто выбрал для проживания другую страну, выплаты будут прекращать. Также не будут получать средства те лица, что решили вернуться домой, то есть в регион, из которого в свое время бежали в более мирные области.

Обновления начнут действовать с 1 августа

Об отмене выплаты для этих двух категорий ВПЛ заявила первый заместитель Министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

“У нас есть информация, что значительное количество граждан, выехавших в другие страны, получают выплаты как ВПЛ. И поскольку помощь на проживание направлена именно внутренне перемещенным лицам, постановление (от 11.07.2023 г. № 709 “Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц”) уточняет этот параметр. Если человек находится за границей длительный период, где выбрал место безопасного проживания, с 1 августа такому лицу не будет производиться выплата“, — отметила Марчак.

О том, что выплаты больше не будут приходить людям планируют извещать с помощью телефонных звонков или по электронной почте.

Для ВПЛ есть еще одна новость

В связи с тем, что в Украине официально отменена пандемия Covid-19 с 1 августа Ощадбанк возвращается к проведению физической идентификации пенсионеров и получателей социальных выплат. Если не пройти эту идентификацию вовремя, то выплаты будут временно заморожены. Как только человек явится в отделение банка с собственной картой, паспортом и пенсионным удостоверением, то блокировку снимут на следующий календарный день.