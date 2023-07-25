З 1 серпня держава припиняє нараховувати виплати багатьом ВПО: названо причину

Наразі в Україні кількість офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб налічує майже 5 мільйонів. Всі вони отримують щомісячні виплати від держави у розрахунку 2000 на дорослу особу та 3000 на дітей і осіб з інвалідністю. У зв’язку з регулярними обстрілами різних міст, та руйнуваннями помешкань, кількість ВПО постійно збільшується, а деякі їдуть далі та пробують облаштуватися закордоном. Так от, для тих хто вибрав для проживання іншу країну виплати будуть припиняти. Також, не отримуватимуть кошти ті особи, які вирішили повернутися до дому, тобто в регіон, з якого у свій час тікали до більш мирних областей.

Оновлення почнуть діяти з 1 серпня

Про скасування виплати для цих двох категорій ВПО заявила перший заступник Міністра соціальної політики України Дар’я Марчак.

“У нас є інформація, що значна кількість громадян, які виїхали в інші країни, отримують виплати як ВПО. І оскільки допомога на проживання спрямована саме внутрішньо переміщеним особам, постанова (від 11.07.2023 р. № 709 “Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб”) уточнює цей параметр. Якщо людина перебуває за кордоном тривалий період, де обрала місце безпечного проживання, з 1 серпня такій особі не проводитиметься виплата”, – зазначила Марчак.

Про те, що виплати більше не приходитимуть людей сповіщатимуть за допомогою телефонних дзвінків або електронною поштою.

Для ВПО є ще одна новина

У зв’язку з тим, що в Україні офіційно скасували пандемію Covid-19 з 1 серпня Ощадбанк повертається до проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат. Якщо не пройти цю ідентифікацію вчасно, виплати будуть тимчасово заморожені. Як тільки особа з’явиться у відділення банку з власною карткою, паспортом та пенсійним посвідченням, то блокування знімуть на наступний календарний день.