В Україні запрацює електронний сервіс бронювання військовозобов’язаних: процедура стане простішою

Процедура бронювання працівників в Україні дуже недосконала. Ба більше, ще кілька місяців тому цими правами не могло скористуватися жодне підприємство, через шалену бюрократію. Невдовзі було затверджено нові правила згідно з якими процес бронювання має займати не довше 25 робочих днів. А 11 липня й зовсім термін розгляду заявки від підприємств скоротили до 10 робочих днів. Після цього процес почав активно рухатися, і підприємства та компанії таки почали видавати своїм працівникам броні. Наразі працюють ще й над інструментом, який дозволить отримувати броню айтівцям. А ще Мінекономіки спільно з Мінцифрою працюють над проєктом “єБронювання”. Це сервіс, завдяки якому процедура бронювання буде проводитися в електронному режимі.

Над проєктом працюватимуть близько трьох місяців

Попередньо сервіс мав би повноцінно запрацювати приблизно через три місяці. Про це заявив замісник міністра економіки Ігор Фоменко.

“Попередньо…, це буде послуга, де підприємство створюватиме свій кабінет, заходитиме, вводитиме дані військово-облікової спеціальності, дані працівників. Автоматично з Пенсійного фонду та податкової підтягуватиметься вся необхідна інформація. І потім, чи не автоматично, якщо немає обмежень , видаватиметься електронне бронювання“, – заявив Фоменко.

Зі слів чиновника електронне бронювання матиме Q-код, а також його можна буде роздрукувати.

“Думаю, що на все це піде десь три місяці, тому що це повністю руйнуватиме діючий алгоритм бронювання. І 76-ту постанову теж повністю переписуватимемо з урахуванням того, що це буде діджиталізований процес“, – додав Фоменко.

Сьогодні процес бронювання впевнено просувається

Фоменко додав, що станом на липень 2023 року понад 500 тисяч військовозобов’язаних мають бронь. Близько 4000 підприємств визнані критично важливими, адже виготовляють товари та продукцію необхідну для забезпечення базових потреб населення та армії. Також до критично важливих віднесли компанії, які мають великий внесок в економіку країни або окремого регіону.