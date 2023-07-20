Уже через неделю часть мужчин сможет спокойно уехать за границу

С начала войны границы остаются закрытыми для всех военнообязанных. Выезжать могут только единицы и это преимущественно те, которые не подлежат мобилизации по семейным обстоятельствам (например, наличие троих детей) или по проблеме со здоровьем (например, инвалидность). В целом этот перечень включает в себя больше категорий граждан, и с 1 августа он будет существенно расширен. Согласно постановлению Кабмина №57 выезжать можно будет по многим разным причинам.

Полный список тех, кому позволят уезжать

Обстоятельства могут быть разными. Сформируем их по основным группам.

Общая группа:

Все, кто постоянно проживает за границей и имеет об этом соответствующие документы. Те, кому нужно выезжать за состоянием здоровья, то есть на лечение. Мужчины, которые могут уезжать по семейным обстоятельствам. Военнообязанные, которые могут уезжать из-за своей профессии. Лица, выезжающие с целью помочь ВСУ. Лица, состоящие на государственной службе.

Также выезжать могут представители различных государственных должностей, имеющих специальное разрешение на выезд. В основном это члены Кабмина, руководители центральных органов власти и их заместители, государственные секретари министерств, члены Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии и т.д. А еще судьи, прокуроры, депутаты местных советов, руководители государственных предприятий, где минимум 50% акций принадлежит государству.

Что касается категории “Помощь ВСУ”, то речь идет о волонтерах, о представителях культуры и спорта, которые едут на соревнования или в благотворительные туры.

Категория “Выезд по профессии” предусматривает разрешение на выезд военных, имеющих отпуск.

Авиационный персонал, работники железной дороги, водители транспортных средств, маршрут которых лежит через другие страны.

Что касается состояния здоровья и семейных обстоятельств, то здесь ничего не изменилось. По-прежнему выезжать могут многодетные родители, опекуны, усыновители, люди, которые ухаживают за лицами с 1 или 2 группой инвалидности, или те, кого из-за состояния здоровья сняли с учета.