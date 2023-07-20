Вже через тиждень частина чоловіків зможе спокійно виїхати за кордон

Від початку війни кордони залишаються закритими для усіх військовозобов’язаних. Виїжджати можуть лише одиниці й це переважно ті, які не підлягають мобілізації через сімейні обставини (наприклад, наявність трьох дітей) або через проблеми зі здоров’ям (наприклад, інвалідність). Загалом цей перелік включає більше категорій громадян, і з 1 серпня він буде суттєво розширений. Згідно з постановою Кабміну №57 виїжджати можна буде по багатьох різноманітних причинах.

Повний перелік тих, кому дозволять виїжджати

Обставини можуть бути різними. Сформуємо їх за основними групами.

Загальна група:

Всі хто постійно проживає закордоном та має про це відповідні документи. Ті, кому потрібно виїжджати за станом здоров’я, тобто на лікування. Чолов іки, які можуть виїжджати за сімейними обставинами. Військовозобов’язані, які можуть виїжджати через свою професію. Осо би , які виїжджають з метою допомогти ЗСУ. Особ и , які перебувають на державній службі.

Також виїжджати можуть представники різноманітних державних посад, які мають спеціальний дозвіл на виїзд. Здебільшого це члени Кабміну, керівники центральних органів влади і їх заступники, державні секретарі міністерств, члени Рахункової палати, Центральної виборчої комісії тощо. А ще судді, прокурори, депутати місцевих рад, керівники державних підприємств де мінімум 50% акцій належить державі.

Стосовно категорії “Допомога ЗСУ”, то мова про волонтерів, про представників культури та спорту, яку їдуть на змагання або у благодійні тури.

Категорія “Виїзд за професією” передбачає дозвіл на виїзд військових, які мають відпустку. Авіаційний персонал, працівники залізниці, водії транспортних засобів, маршрут яких пролягає через інші країни.

Стосовно стану здоров’я і сімейних обставин, то тут нічого не змінилося. Як і раніше виїжджати можуть багатодітні батьки, опікуни, усиновлювачі, люди, які доглядають осіб з 1 або 2 групою інвалідності, або ж ті, кого через стан здоров’я зняли з обліку.