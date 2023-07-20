Вже через тиждень частина чоловіків зможе спокійно виїхати за кордон

Від початку війни кордони залишаються закритими для усіх військовозобов’язаних. Виїжджати можуть лише одиниці й це переважно ті, які не підлягають мобілізації через сімейні обставини (наприклад, наявність трьох дітей) або через проблеми зі здоров’ям (наприклад, інвалідність). Загалом цей перелік включає більше категорій громадян, і з 1 серпня він буде суттєво розширений. Згідно з постановою Кабміну №57 виїжджати можна буде по багатьох різноманітних причинах.
Повний перелік тих, кому дозволять виїжджати
Обставини можуть бути різними. Сформуємо їх за основними групами.
Загальна група:
- Всі хто постійно проживає закордоном та має про це відповідні документи.
- Ті, кому потрібно виїжджати за станом здоров’я, тобто на лікування.
- Чоловіки, які можуть виїжджати за сімейними обставинами.
- Військовозобов’язані, які можуть виїжджати через свою професію.
- Особи, які виїжджають з метою допомогти ЗСУ.
- Особи, які перебувають на державній службі.
Також виїжджати можуть представники різноманітних державних посад, які мають спеціальний дозвіл на виїзд. Здебільшого це члени Кабміну, керівники центральних органів влади і їх заступники, державні секретарі міністерств, члени Рахункової палати, Центральної виборчої комісії тощо. А ще судді, прокурори, депутати місцевих рад, керівники державних підприємств де мінімум 50% акцій належить державі.
Стосовно категорії “Допомога ЗСУ”, то мова про волонтерів, про представників культури та спорту, яку їдуть на змагання або у благодійні тури.
Категорія “Виїзд за професією” передбачає дозвіл на виїзд військових, які мають відпустку. Авіаційний персонал, працівники залізниці, водії транспортних засобів, маршрут яких пролягає через інші країни.
Стосовно стану здоров’я і сімейних обставин, то тут нічого не змінилося. Як і раніше виїжджати можуть багатодітні батьки, опікуни, усиновлювачі, люди, які доглядають осіб з 1 або 2 групою інвалідності, або ж ті, кого через стан здоров’я зняли з обліку.
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