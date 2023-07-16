В Нафтогазі розповіли, коли зростуть тарифи на газ

В Нафтогазі повідомили, що цієї зими вартість блакитного палива не зміниться. Річ, утім, що Нафтогаз подовжив дію тарифу в розмірі 7, 96 гривні за кубометр до першого травня 2024 року.

Вартість газу для населення на найближчий опалювальний сезон залишиться без змін. Тарифи на газу можуть зрости лише після війни. З відповідною заявою виступив голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов.

За його словами, цієї зими платіжки за газ не зміняться. Нафтогаз не має в планах збільшувати ціну на газ в цьому опалювальному сезоні. Тож українці можуть бути спокійні.

Також він додає, що на час дії воєнного стану тарифи на газ залишатимуться на тому ж рівні, що і зараз. Нафтогаз обслуговує більшість споживачів газу в Україні — 12,5 мільйона домогосподарств. Щоб підтримати українців компанія подовжила дію фіксованого тарифу до травня 2024 року. Таким чином населення і далі буде платити 7,96 гривні за кубометр з урахуванням податку на додану вартість.

Після закінчення дії воєнного стану ціни на газ можуть суттєво зрости, але з врахуванням фінансових можливостей українців. Якщо ж в людей не буде можливості сплачувати комуналку, то вони зможуть розраховувати на субсидію.

Водночас Нафтогаз призиває українців економити та запроваджувати енергоефективні засоби, щоб міста кожного року споживали на 10% менше ресурсу. Нагадаємо, що в Україні діє мораторій на підвищення комунальних тарифів під час війни. Мова йде про ціни на газ, опалення та гарячу воду.

Також з липня українці платять більше за електроенергію, 2,64 гривні за кВт-год замість 1,44 чи 1,69 гривні за кВт-год.

А от щодо прогнозованого подорожчання води, то Кабмін відхилив рішення нацкомісії з регулювання, посилаючись на те, що в місцевих бюджетах є достатньо коштів для покриття витрат.